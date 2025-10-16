El bar de carretera asturiano, camino de León, donde el "plato individual parece para compartir y está increíble" y el precio "más barato que he visto"

Como dirían en la serie Juego de tronos, "el invierno se acerca" y muchos asturianos se preparan para practicar deportes de nieve en las diferentes estaciones que se pueden visitar en la región.

En la carretera de Pajares, camino de León se encuentra un bar-restaurante con nombre propio que es casi parada obligatoria para todos los viajeros que recorren ese puerto de montaña ya sea para entrar o salir del Principado. Se trata de casa Ezequiel, el hogar de la cecina, los chorizo y mucho más. "Más de 75 años avalan nuestra trayectoria. Ezequiel ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente, tanto en el sector de la hostelería, con sus cuatro restaurantes (Mesón Ezequiel en Villamanín y en León restaurante Ezequiel Calle Ancha, Ezequiel Degustación en la c/ Roa De La Vega y El Modernista de Ezequiel en la Casa Botines), como en la elaboración de embutidos artesanos en la “Fábrica de embutidos Ezequiel”".

En la carretera en Nacional 630 km 9,500 (Villamanín de la Tercia) encontramos la fábrica-tienda restaurante donde elaboran sus productos, los comercializan o se pueden degustar en su restaurante. "Seleccionamos las mejores calidades de cada uno de los elementos que intervienen en nuestras elaboraciones. La excelencia de carne de cerdo procedente de Castilla y León, la fuerza del pimentón de la Denominación de Origen Protegida de la Vera o la intensidad del ajo morado de Las Pedroñeras son claves en el resultado final. Pero, además, el empleo de tripa natural y el ahumado con leña de roble confiere a nuestros productos sabores y matices a la altura de los paladares más exigentes", cuentan sobre la elaboración de su venerado producto.

Entre sus platos para degustar en el restaurante destacan los embutidos de cecina, jamón lomo, también la lengua curada de vaca o el picadillo "de nuestra matanza". A la hora de pedir el plato principal, el hígado encebollado, la chuletillas de lechazo o su lomo adobado casero son recomendaciones seguras para salir con el estómago lleno. Ojo, que lo importante es ir con hambre ya que estos platos individuales parecen "para compartir" debido a su cantidad y tamaño.

Opiniones de los clientes

Sin lugar a dudas, los clientes salen enamorados de este rincón hostelero por su calidad, cantidad y tyrato de sus trabajadores.

"Como siempre no decepciona, patatas con pulpo de primera, solomillo con cabrales y patatas fritas, filete de novilla con patatas, flan, tarta de queso buenísima, cerveza y agua 34€ , si no lo comes todo te lo dan para llevar."

"La experiencia brutal ....cuando llegó el segundo plato del menú....chuletillas de cordero fue mi primera palabra para describirlas....Brutal...me hizo ir al pasado y recordar a mi abuelo.....lo recomiendo 100 por cien".

"Me impresionó el exceso de comida y el buen trato de los camareros. Trato del personal excelente ,comida muy rica y abundante. Yo lo recomiendo a cualquiera .impresionante la organización que tienen para dar de comer a ese volumen de clientes sin tiempo de espera entre plato y plato. Les felicito por ser tan profesionales".