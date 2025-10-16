Una de las grandes citas ganaderas del Nalón se celebra desde mañana

El Certamen Llangréu Natural se celebrará desde mañana en el aparcamiento de la estación de autobuses de La Felguera. A partir de este año, la cita incorpora una especial conmemoración a la figura de José Francisco Torre Álvarez, ex concejal de Medio Rural, fallecido hace un año, cuya implicación y dedicación en favor del medio rural langreano han dejado una huella imborrable.

La participación en el certamen es cada vez mayor. En esta ocasión se han incorporado dos nuevas ganaderías langreanas. La demanda no deja de crecer, hasta el punto de que el cupo de inscripciones se llena por completo. El evento, consolidado como una de las citas ganaderas del valle del Nalón, reunirá en La Felguera a ganaderos, artesanos y público en general, en un fin de semana en el que la ganadería, la tradición y la vida rural serán los principales protagonistas.

Un ejemplar en el certamen ganadero celebrado el año pasado / Cedida a LNE

La programación arrancará mañana con la entrada de animales al recinto de la estación de autobuses, a partir de las 17.00 horas. El sábado, el recinto abrirá a las 10.00 horas y tendrá lugar el inicio de las series de calificación de razas autóctonas. A mediodía será la inauguración oficial del certamen, seguida de una demostración de maquinaria agrícola. Durante la mañana se celebrarán nuevas rondas de calificación de ganado y, a partir de las 14.00 horas, se ofrecerá un asado popular de la raza autóctona Corderu Xaldu, con degustación gratuita hasta agotar existencias. Por la tarde continuará la calificación de razas hasta las 19.00 horas.

GanaderÍas de Langreo, La Felguera / L. Díaz

El domingo, la apertura del recinto será a las 10.00 horas. Entre las actividades más destacadas figura el Concurso de Gochu Asturcelta, con doma y calificación (11.00 horas), la VI Carrera Popular "Llangréu Natural" (11.30 horas), así como una exhibición y jornada de adopción de animales del Albergue Municipal (12.00 horas). La entrega de premios se celebrará a las 13.15 horas y la clausura oficial del certamen está prevista para las 15.00 horas.

Además, a lo largo de todo el fin de semana el público podrá disfrutar de una amplia muestra de herramienta y maquinaria agrícola, tanto nueva como de segunda mano, para venta y alquiler. A eso hay que añadir demostraciones prácticas. También se le sumará un mercado de puestos artesanos y "food trucks", con carne de razas autóctonas.