Langreo cierra “la herida” del soterramiento con el inicio de las obras de urbanización de los terrenos liberados

“Este es el paso final para cerrar la herida del soterramiento ferroviario de Langreo”. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, celebró este jueves el inicio de las obras de urbanización de los terrenos que han quedado liberados una vez que los trenes de la línea de ancho métrico Gijón-Laviana circulan por un túnel entre La Felguera y Sama.

Calvo, junto al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el alcalde de Langreo, Roberto García, asistieron al inicio de los trabajos, retirada de matorral y limpieza de los terrenos, en el entorno de la nueva estación de tren de La Felguera. Todos coincidieron en señalar la importancia de una urbanización que tendrá un coste de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

“Después de todo el tiempo que llevamos con esta obra del soterramiento, el poder ver ya el final del túnel y poner una fecha en la que podamos cerrar esta herida que separaba La Felguera y la partía en dos, es una gran alegría”, aseguró el alcalde de Langreo. “Es una tremenda alegría para el pueblo ver que comienzan definitivamente las obras, el último paso que nos quedaba tras todos estos años del soterramiento”, añadió García.

La actuación, cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa, supondrá la transformación integral de un espacio de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros, para "coser" el casco urbano de La Felguera, dividido históricamente por las vías de tren.

Flavio Valperga Ovejero, Jefe de Servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado, segundo por la izquierda, explica la actuación / D. O.

El proyecto incorpora las modificaciones que había solicitado el Ayuntamiento de Langreo y que suponen actuaciones por más de dos millones de euros. Estas obras están destinadas a optimizar el sistema de drenaje, con una nueva instalación pluvial totalmente independiente de la red municipal y la incorporación de dos estaciones de bombeo que llevarán las aguas pluviales a los ríos Nalón y Candín. Además. El vial de acceso a Valnalón, en servicio desde diciembre de 2023, también se enmarca en este conjunto de iniciativas.

Flavio Valperga Ovejero, jefe de servicio de Construcción de Infraestructuras del Principado, fue el encargado de detallar los pormenores de una actuación “que abarca 55 hectáreas de las que casi dos serán de aceras”. Para dar una idea de la dimensión de la obra, Valperga subrayó que “habrá 7 kilómetros de bordillos y más de 6 kilómetros en tuberías para conseguir el drenaje de toda la explanada de la urbanización”.

La urbanización, explicó, comenzará en la zona de la estación nueva de Sama-Los Llerones y se prolongará hasta una nueva glorieta que permitirá conectar las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio contará con una acera con carril bici y zona de aparcamiento.

Máquinas trabajando en la limpieza de los terrenos en los que se construirá el nuevo bulevar de La Felguera / D. O.

Desde ese punto se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso. Los primeros metros de este paseo se ubican en el entorno de la boca sur del acceso a la estación de tren, en una zona donde es necesario el vallado perimetral por la situación de las vías.

El resto del paseo coincide con el antiguo pasillo ferroviario y describirá la curva en forma de “S” que tenía el trazado. En ese punto se incorporará un nuevo vial transversal al antiguo trazado de la vía, contiguo al nuevo cuartel de la Guardia Civil. En este tramo, las edificaciones aledañas presentan fachadas traseras que, en muchos casos, se encuentran en situación precaria y que se integrarán mediante trabajos de ajardinamiento.

Al final del paseo se proyectan dos glorietas. La primera regulará el tráfico que proviene de la ya existente, situada en la margen izquierda, y la segunda dará un nuevo acceso al polígono de Valnalón desde el sur.

El alcalde de Langreo señala la infografía de la obra en presencia de Alejandro Calvo y Jorge García / D. O.

Entre las edificaciones del barrio de El Puente, el que más ha sufrido las obras del soterramiento, se entra en una zona mucho más amplia en la que se creará un gran eje urbano con un bulevar entre las calzadas. Cada una de estas, que antes tenían doble sentido de circulación, se dedicarán a un único sentido: hacia el norte la antigua carretera AS-246 y hacia el sur la calzada frente al Nuevo Langreo.

Bulevar de medo kilómetro

Una rotonda en su extremo sur y otra en el norte delimitarán el bulevar, de casi 500 metros de largo. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se sitúa el edificio de acceso a la nueva estación de tren subterránea de La Felguera, que se ejecutó con las obras de soterramiento ya finalizadas. El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado.

El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para reducir la contaminación y alternará franjas de diferentes colores.

La ejecución de la nueva glorieta de conexión de la calle Melquiades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera, es otro de los hitos destacados del proyecto para facilitar la circulación del tráfico, subrayan desde los servicios técnicos del Principado.

Al final del bulevar las dos calzadas volverán a juntarse para salir de Langreo por la carretera AS-246. La antigua vía de Feve, ahora en túnel, gira hacia el este para entrar en los terrenos de la estación de La Felguera y, sobre ellos, se creará un parque público con espacios verdes.

Plataforma ciudadana

La visita del Consejero provocó la indignación de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo. Su portavoz, David García, quiso dar las gracias irónicamente al Principado y al Ayuntamiento de Langreo “por ser tan amables y deferentes con la invitación realizada a la Plataforma por el Soterramiento de las vías de Feve en Langreo para la puesta en marcha de la urbanización”.