Langreo, hasta las narices de los malos olores: los vecinos se movilizarán para protestar por el hedor "insoportable" en las calles de La Felguera

Organizarán una concentración en el parque Dolores Fernández Duro

Proceso de selección de olfateadores. |

Miguel Á. Gutiérrez

Langreo

Los vecinos de La Felguera están hasta las narices de los malos olores y se echarán a la calle para mostrar su malestar. Será mediante una concentración de protesta en el parque Dolores Fernández Duro, en una fecha todavía por determinar, aunque la intención es que esa movilización tenga lugar este mismo mes. Después de unos meses en los que el problema parecía haber remitido, el Ayuntamiento de Langreo lleva unas semanas registrando un repunte de las quejas vecinales por mal olor. Aún están pendientes los resultados del informe de los técnicos de la empresa de olfateadores a la que el Consistorio contrató para tratar de dar con el foco del mal olor.

La petición para la movilización vecinal ya se ha registrado en el Ayuntamiento. "Será una concentración para protestar por los nulos resultados obtenidos hasta ahora para frenar este problema. Queremos una solución", señaló Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos barrio Urquijo, una de las zonas más afectadas por el mal olor. Este colectivo es uno de los que está detrás de la organización de la protesta.

"No podemos seguir así", se lamentó Silva, que añadió: "Lejos de arreglarse, parece que va a peor. Llevamos unas semanas en las que el hedor es tremendo, algo insoportable. Hemos hablado con el Ayuntamiento y nadie sabe nada ni te dicen nada".

El Ayuntamiento sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía rechazó ser la responsable y, por tanto, descartó aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.

Repunte

El problema con los malos olores en La Felguera se viene arrastrando desde hace año y medio, cuando empezaron a producirse las primeras quejas vecinales. En verano pareció remitir, pero desde hace unas semanas ha vuelto a intensificarse. El edil de Urbanismo, José Antonio Cases, reconocía a finales del mes pasado que "últimamente hay bastantes denuncias y quejas de malos olores por parte de los vecinos. Ha repuntado. Hay un problema ahí y es algo indudable", indicó entonces Cases, que también apuntó que el Ayuntamiento está pendiente del resultado del informe de la empresa de olfateadores. Las labores se iniciaron en enero y pueden prolongarse entre seis y doce meses.

La primera tarea de los olfateadores fue revisar toda la documentación que había recabado el Ayuntamiento para, posteriormente, realizar las mediciones de campo. La adjudicataria de los trabajos fue la compañía Suez, una multinacional que, entre otros, oferta servicios vinculados con el medio ambiente y que cuenta con un departamento específico dedicado a la contaminación odorífera, la causada por olores desagradables.

En España, este departamento de Suez tiene su sede central en Alicante, con siete profesionales y un laboratorio olfatométrico.

