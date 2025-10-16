Mieres se une contra el cáncer: descubre dónde y cómo participar en la gran columna verde

Por decimocuarto año el concejo de Mieres saldrá la calle para mostrar su solidaridad hacia aquellas personas que están combatiendo contra el difícil enemigo que es el cáncer, y para contribuir en la investigación contra esta enfermedad. La carrera y marcha solidaria, organizada por la Junta Local de Mieres de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la colaboración del Club Atletismo Mieres, tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre, con pruebas que arrancarán a las 11:45 horas.

El evento, presentado este jueves en el Ayuntamiento de Mieres, se compone de varias carreras competitivas por edades, y para participar en ellas solo es necesario inscribirse en los soportales de la propia casa consistorial, el mismo domingo, a partir de las 9.00 de la mañana. Las categorías serán de entre 2 y 5 años, de 6 a 9 años, y de 10 a 14 años, en carreras que se celebrarán en la propia recta de la calle Ramón y Cajal.

A continuación, se celebrará ya la gran prueba mixta, en un recorrido de 4,5 kilómetros, y en la que también habrá diversas categorías, tanto masculinas como femeninas: de 15 a 18 años, de 19 a 40 años, y para mayores de 40. Al término de las pruebas, se realizará la marcha solidaria. Para aquellos que descarten lo de correr, se ofrece también un paseo por el centro de Mieres. Un recorrido no competitivo, que lo que pretende es visibilizar el apoyo de la sociedad tanto a los pacientes como a los investigadores.

La salida de la Marcha Contra el Cáncer, en la edición de 2024. / A. Velasco

Novedades

Esta edición de la carrera contra el cáncer llega además con novedades. La Laureada Banda de Música de Mieres hará el recorrido de la marcha tocando delante de toda la gente que participa en la misma. Además, en la plaza del Ayuntamiento habrá exhibición del club Rítmica Mieres, que también pondrá una monitora para desarrollar una iniciativa de Danza para todos. Y para rematar, desde la AECC se desarrollarán talleres ciencia dirigidos a los más pequeños.

Precios

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer tendrá en los soportales del Ayuntamiento de Mieres su base. Allí, estarán sus voluntarias y voluntarios para atender a cualquiera que desee participar en las carreras o en la marcha. Los vecinos podrán apuntarse a partir de las 9.00 horas del mismo domingo. El precio, que da derecho a dorsal y camiseta, es de 8 euros, que irán a parar a la investigación para luchar contra la enfermedad.

En las mesas que se disponen también se venderá diverso merchandising de la asociación, que cuyos fondos también van directamente a la investigación y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes del cáncer. La presidenta de la Junta Local, Loli Olavarrieta, animó a todos los mierenses a participar y "demostrar como hacen siempre que este concejo es tremendamente solidario".