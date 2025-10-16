Dos de los okupas de El Entrego detenidos por estancia irregular en España
Los tres hombres que habían accedido a una vivienda en el barrio de El Coto "la abandonaron voluntariamente"
La segunda jornada de movilización vecinal en el barrio de El Coto, en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, se saldó con una actuación policial para desalojar a los okupas que estaban causando problemas en el vecindario. Los jóvenes habían accedido al bajo del número 8 de la calle Lope de Vega y según los vecinos habían intentado acceder a otros inmuebles y carboneras de la zona. Además, habrían causado problemas en el suministro de gas.
Según fuentes policiales, los tres individuos abandonaron la casa “de forma voluntaria”. Posteriormente “se les acompañó “ a la comisaría de la Policía Nacional en La Felguera, que da servicio a los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, “donde dos de ellos quedaron detenidos por estancia irregular en el país”. El tercero fue puesto en libertad.
La noche del martes una llamada a la comisaría de La Felguera indicaba que se estaba produciendo una okupación en el bajo de un edificio de El Entrego. Hasta el lugar se trasladó una patrulla y los agentes identificaron a tres personas. La concentración de una treintena de vecinos “en actitud hostil “, según la policía, obligó al desplazamiento de otros tres coches patrullas. También acudió a la zona en labores de apoyo la Policía Local de San Martín. La llamada se produjo a las 21.25 horas de la noche del martes y el dispositivo policial se mantuvo hasta la una de la madrugada, cuando se dispersó el grupo de vecinos.
La concentración para presionar a los okupas y obligarles a abandonar la vivienda se repitió la noche del miércoles. Fue entonces cuando, siempre según fuentes policiales, los tres hombres, todos mayores de edad, abandonaron la vivienda voluntariamente.
