Pitu Caleya, cine, teatro y mucha cultura: la agenda de actos del viernes 17 de octubre en las Cuencas

Jornadas gastronómicas del pitu caleya y la trucha en Sobrescobio

El concejo de Sobrescobio celebra hasta el domingo 19 de octubre sus XXVIII Jornadas Gastronómicas delPitu Caleya y la Trucha. El menú, por 28 euros, incluye sopa de curruscos, truchas fritas, pitu de caleya, postre casero, bebida y café. Un total de ocho establecimientos ofrecen el menú.

«Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero», cine en Sama

El Cine Felgueroso de Sama acoge este viernes la proyección, a las 19.30 horas, de la película «Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero». Tras la proyección de la cinta, tendrá lugar un encuentro con los directores, Sergio Montero y Asur Fuente, quienes también firman el guion.

«El Rámper», teatro en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge el viernes por la tarde, desde las 20.00, la representación de la obra «El Rámper», de Jesús Bienvenido. Un espectáculo músico-teatral compuesto por Jesús Bienvenido en el que se narra, a través de la historia intima de su personaje, la dura represión que sufrieron los autores, directores e intérpretes de la murga y el coro de aquellos años desde que se produjo el Golpe de Estado, en julio de 1936. La entrada es libre.

«Una tarde inolvidable», presentación literaria en Laviana

Víctor Buelga presenta este viernes a las 19.30, en el Cidan de Pola de Laviana, su libro «Una tarde inolvidable». El autor rinde homenaje a su abuela Nemesia, madre de doce hijos, viuda muy pronto y pilar familiar.

Jaime Izquierdo presenta su nueva obra en Caborana

«Una nueva economía para la aldea del siglo XXI» es la nueva obra de Jaime Izquierdo, editada por KRK. Será el viernes, a las 19.00, se presenta en el local social de la Junta de Iniciativas de Caborana (Aller). Estarán, además del autor, José Antonio González (geógrafo) y Óscar Rodríguez (de la Junta de Iniciativas).

«Framerate: Pulse of the Earth», en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso «Miguel Nevado» en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición «El pozu que non va a pesllar», sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros «Manuel Nevado Madrid».

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.