Pitu de caleya y truchas, una combinación que lleva 28 ediciones junta en las jornadas gastronómicas de Sobrescobio

Llevan ya 28 ediciones juntos sobre la misma mesa en las jornadas culinarias de Sobrescobio. Se trata del pitu de caleya y la trucha, dos de los productos más tradicionales de la gastronomía asturiana, que este fin de semana, desde el viernes 17 al domingo 19, pueden degustarse en el concejo del parque natural de Redes. El menú vale 28 euros.

Se trata de una combinación ya clásica. De primero, sopa de curruscos y a continuación, truchas fritas, pitu de caleya, postres caseros, con la bebida y el café incluidos en el menú.

Un total de ocho establecimientos hosteleros del concejo ofrecen las jornadas. En Anzó son La Puerta de Arrobio y El Merendero de Anzó; en Campiellos, el restaurante Los Cabornos; en Rioseco, El Balcón de Redes y La Casona de Rioseco; en Soto de Agues, el restaurante El Fresnu y La Plaza Soto; y en Villamoréi, el restaurante del camping municipal. Organiza el Ayuntamiento de Sobrescobio, en colaboración con los hosteleros del concejo y con el parque natural de Redes.