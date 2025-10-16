El San Justo del ayer y hoy: una aldea que mira al futuro desde su pasado

El maduro sol otoñal acaricia con calma el pueblo de San Justo, que asoma por encima de la niebla que cubre todo el valle de Turón. La plácida mañana sirve de metáfora al acontecimiento que se celebró este jueves de octubre en la acogedora aldea, conformada por apenas una veintena de casas que rodean una ermita cuyo origen se remonta a los tiempos de Ordoño I (año 857).

Los vecinos se reunieron para inaugurar una exposición que abre una ventana al pasado, desde la que disfrutar de paisajes tan familiares como añejos. Un total de catorce fotografías configuran un recorrido visual y participativo por los últimos ochenta años de historia del pueblo: un claro entre la niebla del tiempo a través del que surge la aldea más elevada y una de las más antiguas de Mieres.

Vecinos y dirigentes políticas, en la inauguración de la exposición permanente. / David Montañés

Memoria, ilusión y comunidad

Los vecinos de esta romántica aldea mierense han trabajado durante meses en un singular proyecto. Han rescatado fotografías antiguas del pueblo y las han colocado en las proximidades del lugar donde fueron tomadas.“Este proyecto nace con una idea muy sencilla pero poderosa: mirar al pasado para valorar el presente y construir el futuro de San Justo”, explica José Luis Soto, integrante de la junta vecinal.“Durante los últimos meses hemos estado trabajando con muchísima ilusión para rescatar fotografías antiguas, volver a situarlas desde la misma perspectiva actual y crear un recorrido visual por las calles del pueblo, uniendo memoria y actualidad”, destaca Jeniffer Fernández.

Jennifer Fernández y Fran Lavín, junto a la casa de los bisabuelos del segundo, con su fotografía antigua en la fachada. / David Montañés

Un recorrido por ocho décadas

Las fotografías permiten al visitante realizar un viaje visual por San Justo desde 1945 hasta finales del siglo XX. “El objetivo es que se pueda apreciar la transformación del entorno”, subraya Soto. “Lo que buscamos en última instancia es reivindicar la cultura rural y dejar constancia de que en los pueblos se pueden hacer cosas de interés”.

Vecinos y dirigentes políticas, en la inauguración de la exposición permanente. / David Montañés

La propuesta, tan simple como sugestiva, comienza en la entrada del pueblo, donde los vecinos han colocado un mapa con el recorrido fotográfico. Cada imagen cuenta con un código QR que enlaza a información adicional. Además, la junta vecinal ha desarrollado una página web: https://elsanjustodelayeryhoy-es.webnode.es/.“Los visitantes podrán hacer sus propias fotografías y subirlas a la web”, apunta Soto. “Pretendemos que San Justo sea un referente del concejo de Mieres”, remarcan los vecinos.

Una aldea con alma

Los atractivos de esta aldea son indiscutibles. San Justo es la aldea habitada más alta y una de las más antiguas del concejo de Mieres, situada a 740 metros de altitud, dentro del Espacio Protegido de las Cuencas Mineras. Su existencia se documenta ya en el año 857, cuando el rey Ordoño I de Asturias dona a la Iglesia de Oviedo varios templos y monasterios, entre ellos el de San Justo, centro de culto y paso para los peregrinos del Camino de Santiago.

A lo largo de los siglos, San Justo ha conservado su esencia rural y su paisaje tradicional, fruto de la convivencia entre la vida campesina y la actividad minera que caracterizó el valle del Turón. El pueblo mantiene valiosos ejemplos de arquitectura popular asturiana, como casas de corredor, hórreos, cuadras con cubierta de llábanes y la casa barroca de los Martínez Vega, del siglo XVIII. “San Justo combina historia, patrimonio y naturaleza, siendo un ejemplo vivo de la cultura tradicional asturiana”, destacan los vecinos.

Mirar al futuro desde el pasado

Con la exposición “El San Justo del Ayer y Hoy”, los vecinos confían en aprovechar el pasado para mirar al futuro. Todos están ilusionados, aunque no son ajenos a los retos del medio rural.“Las fotografías tienen código QR, pero aquí apenas tenemos cobertura. Es algo en lo que hay que avanzar”, subraya Jeniffer Fernández. “Nos gustaría que el pueblo sirviera de aula viva para que los colegios asturianos conozcan la transformación del medio rural”, añade José Luis Soto.

Apoyo institucional

La inauguración de la exposición contó con la participación del alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y varios integrantes del gobierno local, así como dirigentes del PSOE.“Es muy importante que la gente joven tenga presencia en los pueblos y ponga en marcha iniciativas como estas, que ayudan a rescatar la historia y fortalecer la identidad rural”, destacó el regidor.