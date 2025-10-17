Asturias y su patrimonio minero e industrial, "un paraíso" para los rodajes de cine y televisión

Asturias da bien en la gran pantalla, y en la pequeña. La costa, los parajes naturales, las ciudades, han sido escenario de rodajes de series y películas, pero aún quedan encuadres por descubrir. Lo hacen estos días productores y localizadores de Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos y distintos puntos de España durante una visita a la región. Este viernes vivieron una experiencia que se les quedará grabada en la retina y que tal ves trasladen a sus futuros proyectos. Los profesionales bajaron a una mina real, al Pozo Sotón, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio).

Antes de adentrarse en las entrañas de la tierra y ya vestidos de mineros llegaban las primeras sorpresas. “Esta torre -el castillete del Sotón- es perfecta para una escena”, aseguraba Sabine Schumann, que llegó desde Berlín. Nacho Fidalgo también se sorprendía cuando alguien les mencionó la palabra “jaula” y uno de los mineros del Sotón les explicó que “aquí está prohibido decir ascensor, a la mina se baja en la jaula”.

Fidalgo, llegado desde Teruel, es localizador de escenarios para productoras nacionales e internacionales. “Sitios así, en los que se ha trabajado toda la vida y que se mantienen tan cuidados son un paraíso para los rodajes”, aseguraba y añadía que “en producciones de ficción cuanto más real sea la historia y los escenarios es mucho mejor”.

El turolense, que no dejó de hacer fotos durante toda la visita, ya veía algunas escenas. “El patrimonio industrial está ahora muy demandado en todas las producciones postapocalípticas y ficciones que ocurren detrás de una catástrofe”. Por eso reconocía que “escenarios como este -el Pozo Sotón- nos interesan muchísimo”.

Sabine Schumann saliendo de la jaula del Pozo Sotón / D. O.

Schumann subrayaba que buscan “lugares especiales, cinematográficos, en los que poder rodar la escena de alguna película”.

No han venido a buscar localizaciones para un proyecto concreto. Trabajan con productoras de todo el mundo y eso les obliga a hacer este trabajo por anticipado. Deben conocer lugares y crearse un catálogo de escenarios para cuando les llegue un proyecto tener más o menos claro dónde se podría rodar.

Otros escenarios asturianos

Los profesionales del sector audiovisual están estos días en Asturias invitados por la Asturias Paraíso Natural Film Commission y la Agencia Sekuens, dependiente del Principado. Este viernes estuvieron en el Sotón pero también visitarán el Pozo Santa Bárbara o el poblado minero de Bustiello, en Mieres. Conocerán también la fábrica de Armas de Oviedo, el Palacio de Congresos (Calatrava), Laboral y Tabacalera en Gijón, o el Niemeyer en Avilés.

“Además, los asistentes mantendrán un encuentro con agentes y profesionales de la industria audiovisual asturiana y podrán de conocer el proyecto Asturias Audiovisual Hub, un plan estratégico impulsado por las Consejerías de Cultura y Ciencia del Principado de Asturias que incluye la creación de infraestructuras clave como estudios de rodaje, una Escuela de Cine y un centro de postproducción avanzada, que atraigan talento, inversión y grandes producciones cinematográficas, posicionando a Asturias como referente nacional e internacional del sector audiovisual”, explican desde la organización.

Al Principado han llegado desde Valladolid, donde participaron esta semana en el “Shooting Locations Marketplace”.