Buscan a un joven mierense de 15 años que no volvió a casa este jueves tras salir del instituto

Erik Guzzetti Barroso. De 15 años, estatura 1,83/1,84, de complexión delgada, caballo liso con mechas rubias, de ojos marrones. Vestía sudadera gris con pantalón de camuflaje.

Esta es la descripción del joven mierense Erik Guzzetti, que lleva desaparecido desde las 14.30 horas de este jueves, 16 de octubre, cuando no volvió a casa tras el instituto. La familia ha puesto denuncia, y ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para tratar de localizarlo cuanto antes.

El número de contacto en caso de tener noticias sobre él es el 607 11 83 75.