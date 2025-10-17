Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de la “Sandman Orchestra”, el mejor jazz en La Felguera

La formación de latin-jazz actúa este sábado en la Asociación La Salle

Juan "Sandman" durante un concierto / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La sala de proyecciones de la Asociación La Salle de La Felguera (calle Julián Duro, 1) acoge este sábado a las 20.00 horas un concierto de la “Sandman Orchestra”, una formación para la que la música es un arte en constante evolución. La orquesta se inspira en la rica historia del jazz, el jazz-rock, el flamenco, el latin... pero también busca innovar y sorprender con cada actuación. Con un repertorio diverso, que abarca desde el jazz clásico hasta la música moderna, invita a unirnos a su viaje sonoro y a descubrir nuevas emociones a través de la música.

Juan "Sandman", natural de Oviedo, es un guitarrista de jazz, gypsy-jazz y profesor de música clásica y jazz, con amplia experiencia en el panorama musical en Europa, y también en EE.UU. En su trayectoria, ha recibido varios premios al mejor solista de jazz, como en el Festival de Jazz de Estoril o el Primer Concurso de Jazz Ciudad de Oviedo. Se junta, para la ocasión, con Fausto Salvent al saxo, Chus Sancho al bajo y Javi Tei a la batería. El precio de la entrada es de diez euros.

"Al hablar con un paciente se nos olvida que le estamos cambiando la vida": las jornadas celebradas en Langreo que buscan "humanizar" la Sanidad

Concierto de la “Sandman Orchestra”, el mejor jazz en La Felguera

Un nuevo premio nacional para el casín: la Quesería Redes gana el concurso "La Cuña de Oro by TGT"

De Marisa Valle Roso a los "Encuentros por la música", pasando por "Llangréu natural": El que no se divierte es porque no quiere, la oferta cultural y gastronómica del sábado en las Cuencas

Luto en Sobrescobio por la muerte de José María Álvarez, "Pepín", hijo predilecto del concejo y "una persona enorme"

Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves

Asturias y su patrimonio minero e industrial, "un paraíso" para los rodajes de cine y televisión

Fallece a los 92 años Juanita Prieto, símbolo de les "muyeres" que se enfrentaron al franquismo
