Concierto de la “Sandman Orchestra”, el mejor jazz en La Felguera

La sala de proyecciones de la Asociación La Salle de La Felguera (calle Julián Duro, 1) acoge este sábado a las 20.00 horas un concierto de la “Sandman Orchestra”, una formación para la que la música es un arte en constante evolución. La orquesta se inspira en la rica historia del jazz, el jazz-rock, el flamenco, el latin... pero también busca innovar y sorprender con cada actuación. Con un repertorio diverso, que abarca desde el jazz clásico hasta la música moderna, invita a unirnos a su viaje sonoro y a descubrir nuevas emociones a través de la música.

Juan "Sandman", natural de Oviedo, es un guitarrista de jazz, gypsy-jazz y profesor de música clásica y jazz, con amplia experiencia en el panorama musical en Europa, y también en EE.UU. En su trayectoria, ha recibido varios premios al mejor solista de jazz, como en el Festival de Jazz de Estoril o el Primer Concurso de Jazz Ciudad de Oviedo. Se junta, para la ocasión, con Fausto Salvent al saxo, Chus Sancho al bajo y Javi Tei a la batería. El precio de la entrada es de diez euros.