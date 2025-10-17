El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su tercera eliminatoria

El X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina La Trechora” afronta este sábado su tercera semifinal en el Cine Felgueroso de Sama a las 19.00 horas. En esta ocasión se subirán al escenario trece cantantes: Ángel Mirantes Viejo (Oviedo), Raúl Díaz García (El Entrego), Manuel Arenas Pérez (Ruenes), Juan Manuel Martín Caso (Suarías), Fernando García Nuño (Balbona), Ainhoa Fernández Rodríguez (Blimea), Javier Toral Fernández (Mieres), Gerardo Menéndez Fernández (Degaña) Ángel Fernández Morán (Moreda), José Luis Marqués Iglesias (Rioseco), Virgilio Pato Prada (Laviana), Alicia Villanueva Megido (Bimenes) y Sergio Menéndez Fernández (Gijón). Como es habitual, ejercerá como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González será el presentador y el jurado estará formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.

La segunda eliminatoria, celebrada el sábado pasado, tuvo un momento especial al proyectarse un vídeo en recuerdo de Gabriel González Tuya, reconocido intérprete de tonada de Villaviciosa fallecido recientemente.

Este año el concurso es puntuable para el premio "Obdulia Álvarez, La Busdonga" que organiza la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

Hasta el 20 de diciembre

El certamen se celebra en el Cine Felgueroso de Sama desde el pasado 4 octubre hasta el 20 de diciembre, con sesiones todos los sábados a las 19.00 horas, a excepción de los festivos. La entrada, como en ediciones anteriores, es libre hasta que se complete el aforo. Durante este mes de octubre, tienen lugar las jornadas clasificatorias. En noviembre se celebrarán las semifinales, y diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas.

El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", enfatiza la organización, "no es solo un evento musical, es también un tributo a las voces que marcaron una época, como Xuacu el de Sama o Obdulia Álvarez, "La Busdonga", quienes con su arte sembraron una herencia que hoy sigue viva en cada interpretación".