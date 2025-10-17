Fallece a los 92 años Juanita Prieto, símbolo de les "muyeres" que se enfrentaron al franquismo

La lucha antifranquista se está quedando poco a poco en Mieres sin los referentes que la abanderaron en primera persona. Juanita Prieto ha fallecido a los 92 años. Encarnó a la perfección la figura de las “muyeres” militantes que lucharon por las libertades en la sombra.

Como tantas otras mujeres, solo en los últimos años ha recibido reconocimiento social por su compromiso y sacrificios. El año pasado fue distinguida con el galardón Pozo Fortuna, que honra a quienes lucharon por la democracia y los derechos civiles en Asturias.

De las huelgas de la Fábrica de Mieres al compromiso político

Juanita Prieto pertenece a la generación que protagonizó las grandes huelgas siderúrgicas y mineras nacidas en el corazón del coloso fabril de la Fábrica de Mieres. Fue parte de aquella pionera reivindicación obrera que, en los años más duros del franquismo, logró parar a más de 4.000 trabajadores en defensa de unas mínimas garantías laborales.

Aquella lucha tuvo un alto coste personal. Muchos de los protagonistas sufrieron torturas insoportables y largas encarcelaciones. Entre ellos estaba el marido de Juanita, Genaro González Palacios, junto a militantes comunistas como Manuel Álvarez Ferrera, conocido como “Lito el de la Rebollá”, o Ramiro Rivas, que también pagaron con su libertad el enfrentamiento a la dictadura.

Una vida ligada al Partido Comunista y a Izquierda Unida

Juanita Prieto estuvo toda su vida vinculada al Partido Comunista y a Izquierda Unida. Fue una de las veteranas de la “huelgona” de 1962, homenajeadas en 2023 por el Ayuntamiento de Mieres.“Son gente a la que deberíamos dar las gracias todos los días al levantarnos”, dijo entonces el fallecido alcalde Aníbal Vázquez, al recordar a los protagonistas de aquella lucha obrera.

El actual regidor, Manuel Ángel Álvarez, también quiso rendirle homenaje tras conocerse su fallecimiento:“Juanita fue una destacada militante antifranquista, una persona valiente que se enfrentó a la dictadura y trabajó por traer la democracia y las libertades a este país. Nos demostró que la dignidad es el patrimonio más preciado que puede tener un ser humano, y esa nunca pudo arrebatársela la dictadura. A nivel personal, fue alguien a quien quiero y admiro, y a quien echaremos de menos.”

Legado y despedida

Juanita Prieto es madre de Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado y coordinadora de IU en Mieres, quien siempre destacó la influencia de su madre en su compromiso político y social.

La veterana militante será incinerada este sábado, a las once y media de la mañana, en el tanatorio de Mieres, donde está instalada la capilla ardiente.