Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves

Final feliz en Mieres. El joven Erik Guzzetti, que faltaba desde la hora de salir del instituto de ayer jueves, ya está en casa con su familia, que se había movilizado a través de las redes sociales, y denunciado la desaparición, para encontrar a su hijo.

"Localizado, ya está con la familia y se encuentra bien. Gracias a todos por compartir la alerta", subrayaban en las redes.

En su notificación de ayuda señalaban que el joven mide "1,83/1,84 metros de estatura" y que es "de complexión delgada, caballo liso con mechas rubias, de ojos marrones. Vestía sudadera gris con pantalón de camuflaje".

El joven llevaba desaparecido desde las 14.30 horas de este jueves, 16 de octubre, cuando no volvió a casa tras el instituto. La familia puso denuncia, y acto seguido inició una campaña por las redes sociales para recibir ayuda y localizarlo cuanto antes, como al final ha sucedido.