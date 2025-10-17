El fútbol se moderniza en la comarca: Caudal y Santiago de Aller estrenan sus campos el fin de semana

La comarca del Caudal estará este domingo de doble estreno de instalaciones deportivas. Tanto el Caudal de Mieres como el Santiago de Aller volverán a pisar por primera vez esta temporada sus terrenos de juego de los campos Hermanos Antuña y Federico Mulas. Proyectos que han supuesto importantes inversiones, y que buscaban mejorar los equipamientos de ambas entidades, tanto para los deportistas como para los aficionados.

En el caso del Caudal Deportivo, el club anunciaba a última hora del miércoles que el primer equipo volvería a jugar en el Hermanos Antuña el domingo, en el choque que le enfrentará al Real Titánico de Laviana. El Ayuntamiento de Mieres había recepcionado las obras esa misma mañana, en un acto en el que participaron miembros del gobierno local y del Principado de Asturias. Y ya por la tarde, los futbolistas estrenaban el nuevo césped sintético del coliseo mierense que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, estará ya listo para el partido de Copa del Rey que el próximo 28 de octubre enfrentará al Caudal con el Real Sporting de Gijón.

Desde el consistorio explicaron que la inversión en el terreno de juego supuso un desembolso cercano a los 300.000 euros, cofinanciado entre el Principado y el propio ayuntamiento. Los trabajos consistieron en la renovación del campo, instalando un césped renovado de última generación, siendo este campo el primero del concejo en contar con césped sintético de base elástica. Esto garantiza "el adecuado comportamiento deportivo y cumpliendo con la normativa aplicable, así como con las especificaciones FIFA".

Además, las obras incluyeron también la sustitución de las porterías fijas de fútbol once y los cañones de los sistemas de riego, que hasta ahora estaban en superficie y que han sido soterrados para evitar riesgos. En la recepción oficial de los trabajos participaron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, así como los concejales de Deportes, Urbanismo, y el concejal Servicios y Mantenimiento, César Menéndez, Marta Jiménez y Luis Ángel Vázquez Maseda, respectivamente.

Los responsables de Ayuntamiento y Principado, durante la recepción de las obras. / Cedida a LNE

Estos trabajos se suman a la rehabilitación y mejora de la tribuna oeste del estado, recientemente finalizada, y en la que el Ayuntamiento ha invertido 180.000 euros. Casi medio millón de euros, por tanto, en obras en el Hermanos Antuña para garantizar las mejores condiciones de este importante equipamiento deportivo.

Aller

También este domingo estrenará su nuevo campo el Santiago de Aller. El presidente de la entidad deportiva allerana, Guillermo Agustiño, explicó que tras mucho esfuerzo, el club logró que un inversor estadounidense les apoyase para poder salir a competir, ya que este año, el club veía en riesgo su supervivencia. La llegada de "Alianza Sport" permitió que la entidad pudiera inscribir un equipo masculino en Tercera RFPA (la antigua Segunda Regional) y otro femenino en la liga de Fútbol Sala.

Este hecho hizo que la entidad tuviera que acometer obras en el campo, que al ser de su propiedad, financiaron con fondos propios. El presidente del Santiago señaló que entre las labores realizadas "se resembró el césped, se acondicionaron duchas en los vestuarios local y visitante, y se rehabilitó por completo el vestuario de los árbitros". "La inversión ha sido muy importante, y la previsión a medio plazo es seguir mejorando las instalaciones del campo".

Así las cosas, y tras jugar las tres primeras jornadas de liga como visitante, el equipo del Santiago de Aller volverá al Federico Mulas el domingo a las 12.00 horas. Un encuentro que además servirá para homenajear el expresidente que da nombre al estadio, ya que será uno de sus hijos, Alfonso Mulas, el que ejecute el saque de honor.

Laviana

Por otra parte, también en Laviana habrá inversiones en el deporte Rey. Y es que el Ayuntamiento se ha comprometido a abordar una mejora en Las Tolvas, el estadio del Titánico. "Servirá para varias obras que están siendo consensuadas con la directiva del Titánico, a través de reuniones de trabajo con técnicos y presididas por el propio Alcalde", explicaron desde el gobierno local. Se acometerán entre otras, la mejora de las gradas, vestuarios y cierre perimetral. Una inversión que superará los 200.000 euros. El campo de fútbol del Alcava, además, está en obras para cambiar el césped artificial.