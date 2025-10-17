Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: "No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable"

El Ayuntamiento de Mieres anunció hace unos días el aumento de la vigilancia y una mayor presencia policial en el entorno de los colegios Liceo y Aniceto Sela. La medida busca normalizar el uso del patio compartido por ambos centros fuera del horario escolar, situado en pleno centro de la ciudad. Un grupo de entre diez y quince adolescentes, la mayoría menores de edad, ha convertido el colegio en punto de encuentro habitual durante las tardes, coincidiendo con el horario en el que el patio está abierto al público para que la juventud de Mieres pueda disfrutar de sus instalaciones deportivas. El problema es que este grupo organiza botellones, con frecuentes peleas y otras conductas incívicas.

Malestar vecinal y señalamientos

El malestar de muchos vecinos y padres ha salpicado a la empresa encargada de vigilar las instalaciones y, en concreto, a la trabajadora que asume esta tarea habitualmente.

La cuidadora se ha visto señalada como responsable, en parte, de los problemas surgidos en la instalación, algo que considera injusto. “En cinco años que llevo en el puesto nunca pasó nada, hasta este verano”, explica. “Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, en junio, este grupo de chavales comenzó a reunirse en las inmediaciones del colegio, pero nunca permití que metieran alcohol en el centro. Todo sucede en la calle, fuera del recinto, donde no tengo competencia alguna”, subraya.

“Avisé a la Policía Local repetidamente”

La trabajadora asegura entender las quejas vecinales, pero sostiene que actuó dentro de sus competencias. “Avisé repetidamente a la Policía Local y los propios agentes me remarcaron que no actuara en la vía pública”.

Aun así, afirma que informó debidamente al Ayuntamiento de la situación: “La gente se queja, pero no denuncia, que es lo que tenían que haber hecho”.

Tensión y miedo en el patio escolar

La cuidadora cuenta que intentó en varias ocasiones convencer al grupo de jóvenes para que trasladaran sus reuniones a otros lugares donde no molestaran.

Durante los últimos meses, fue consciente de que otros niños evitaban acudir a jugar al colegio debido a la presencia de estos adolescentes. “Hay alguno que es bastante problemático. Se han generado situaciones de tensión en las que pasas miedo, sobre todo por el resto de niños, pero también por una misma”.

En alguna ocasión, incluso, tuvo que cerrar el portón para prevenir posibles situaciones conflictivas.

“Tener una discapacidad no me hace menos responsable”

La empresa de inserción que asume el control del patio fuera del horario lectivo trabaja con personal con discapacidad. “Que se diga que, porque tengo una discapacidad, no cumplo con mi responsabilidad es injusto. Mi condición no me hace menos responsables. Nadie está preparado para ciertas situaciones y, al final, hice lo que me indicaron las autoridades competentes”, indica la empleada. Y concluye: "Ahora la cosa está más tranquila y lo que hay que hacer es buscar soluciones y no culpables".