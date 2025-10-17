"Al hablar con un paciente se nos olvida que le estamos cambiando la vida": las jornadas celebradas en Langreo que buscan "humanizar" la Sanidad

“El proceso de humanización comienza por preguntar al paciente cómo se llama y de dónde es”. A partir de ahí se encuentra más cómodo en el entorno sanitario, ya de por sí hostil. Lo resumió así Xosé Ambás, guardián de la cultura tradicional asturiana pero también profesional sanitario. Este viernes pronunció la conferencia "La Tierra, identidá y cultura nel procesu d’humanización na salú" con la que se clausuraba la III Jornada de Humanización de la Asistencia Sanitaria del Principado de Asturias. Este año la cita tuvo como escenario el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), en Barros (Langreo).

Al acto de clausura, con la entrega de premios a los programas de humanización en las distintas áreas sanitarias, acudió la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que apuntó que “nunca debemos perder esa humanidad que es la base de la atención sanitaria”. Al hablar de sistema sanitario, reconoció Saavedra, “siempre hablamos de equipamientos, de tecnología y de últimas terapias, algo que es muy importante, pero no debemos olvidar que somos personas que tratamos a personas”.

Saavedra, como profesional sanitaria, es consciente de que “en muchos casos al hablar con un paciente con el que la parte médica o científica ha ido bien, queda en él cierto malestar por cómo o dónde se le ha dado la información”. Por eso, defendió, “debemos incluir en nuestros protocolos ese aspecto”.

"Le estamos cambiando la vida"

En la mayoría de ocasiones el médico tiene en cuenta estas cuestiones “pero tenemos una actividad muy alta y en ocasiones dentro de esa rutina diaria como profesionales no nos damos cuenta de la situación del paciente, de que a la otra persona le estamos cambiando la vida”, explicó Saavedra.

De ahí la necesidad de celebrar estas jornadas para reflexionar sobre la humanización en el sistema sanitario, unas jornadas que buscan “sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la importancia de unir el conocimiento técnico con el trato humano, fomentando entornos asistenciales más compasivos, inclusivos y dignos tanto para pacientes y familias como para los profesionales”.

Público asistente a la III Jornada de humanización de la asistencia sanitaria en el Principado de ASturias / D. O.

La cita estaba organizada por la dirección general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria en colaboración con la gerencia área sanitaria VIII y el SESPA, y tenían por lema “Cuidar con calidad, acompañar con calidez”.

Convenio

La cita tuvo lugar en el Credine, en Barros (Langreo) un centro perteneciente al Imserso y que aún no se ha desarrollado en toda su capacidad. La consejera de Salud recordó que su departamento y la consejería de Derechos Sociales están trabajando en un convenio con el Imserso “para que el Principado tenga una parte del Credine”. “La idea es dedicarlo al motivo por el que nació, las enfermedades neurodegenerativas”.

Principado, Imserso y Ayuntamiento de Langreo sentaron el pasado mes de julio las bases para que el equipamiento ofrezca la cobertura asistencial que demandan no solo en el ámbito municipal, sino colectivos como Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Superados los tres años de actividad, el Credine solo cuenta actualmente con una treintena de usuarios y no ha llegado a utilizarse la residencia (dotada con 60 camas) ni se ha puesto en marcha el área de investigación.