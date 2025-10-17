El jefe de la Policía Local de Mieres se despide tras 40 años de servicio: "Es muy especial recibir todo este cariño"

Nació en Lena, vivió en Gijón, pero "pació" en Mieres. Y lo hizo durante los 40 últimos años, prestando servicio en la Policía Local, desde el escalafón más bajo, hasta dirigir el cuerpo municipal durante la última década. A Rafael Carramal le ha llegado la jubilación un poco por sorpresa, ya que aunque había cumplido los 65 años, tanto su idea como la del Ayuntamiento de Mieres era que siguiera. Sin embargo, la burocracia lo impidió, y adelantó ese retiro. Este viernes, sus compañeros en el Consistorio han querido tener un detalle, organizándole un emotivo homenaje por su retirada. Todavía le queda la despedida con los miembros de la Policía Local, a la que dedicó dos tercios de su vida, pero hoy recibió todo el cariño que se ha venido labrando durante décadas.

Concejales de todas las formaciones o compañeros de distintas áreas, desde la de Informática al Departamento de Aguas, pasando por el de Obras, todos sin excepción quisieron estar presentes para despedir a Carramal. Una foto de familia fue el pistoletazo de salida para trasladar la comida de homenaje al restaurante el Cenador del Azul, donde sus compañeros compartieron mesa y mantel en la despedida oficial que quisieron brindarle para mostrarle toda esa estima que le tienen.

"La verdad es que es todo llegó de repente, la retirada estaba prevista para dentro de un año", explicaba un Carramal emocionado entre incontables abrazos de compañeros en al Ayuntamiento. "Es muy especial recibir todo este cariño", agregó.

Agradecimiento

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, aseguró que "estoy disgustado por una parte, porque queríamos que Rafa (Carramal) siguiera un año más, pero legalmente al final no pudimos, y sé que él también se disgustó porque también quería continuar ese año". "Pero también estoy contento porque se va del Ayuntamiento joven y con salud para disfrutar de la jubilación", agregó el regidor.

El regidor dijo estar "súper agradecido por todos estos años al servicio de Mieres y de sus ciudadanos". Lo que más destacaba de Rafael Carramal como profesional es "la lealtad". "Rafa nos ha demostrado ser una personal y un profesional muy leal, como agente, como jefe de la Policía, y no solo conmigo en estos dos últimos años, sino también con Aníbal Vázquez", apuntó el regidor.

"Aunque esté jubilado, Rafa siempre ha sido y será una pieza importantísima del Ayuntamiento", agregó Álvarez, para finalizar: "El gobierno local lo formamos concejales, pero también muchos técnicos que son los que empujan de esta casa, y Carramal fue siempre una de las piezas claves".