Luto en Sobrescobio por la muerte de José María Álvarez, "Pepín", hijo predilecto del concejo y "una persona enorme"

Dolor en Sobrescobio por la muerte de José María Álvarez González, "Pepín", a los 96 años. Desde 2017 era hijo predilecto del concejo, en el que fundó el Club La Panoya, asociación cultural que todavía hoy organiza las fiestas. También fue bibliotecario durante décadas, y trabajó como tesorero municipal. "Era una de las mejores personas que conozco, era enorme, muy bueno, no tengo palabras", asevera el alcalde coyán, Marcelino Martínez.

"Pepín el de María" o "Pepín el de la biblioteca", como todo el mundo lo conocía, dedicó su vida a promover la cultura y las tradiciones en Sobrescobio. Nacido en Rioseco el 26 de octubre de 1929, tal y como relataba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, "pasé aquí toda la vida, menos por la mili, que hice en Melilla, y un año que trabajé en Gijón", en un taller metalmecánico.

Club

En 1960, fundó el Club La Panoya. "Había un cura, don Custodio, y entre cuatro organizamos el club. Entonces no se podía hacer nada sin contar con el Frente de Juventudes y la Iglesia. Había un local que era del Frente, se habló con el alcalde y el cura, y pudimos utilizarlo. Empezamos a hacer socios, juntamos como a unos cien. Así empezó", rememoraba Álvarez en 2017, poco antes de ser nombrado hijo predilecto. En la zona "había mucha juventud, y como no había para dónde ir, hacíamos guateques; estaban llenos. Compramos una televisión, un tocadiscos... Las fiestas empezaron unos años después". También impulsaron la Fiesta de la Primavera (para los mayores de 65 años), y durante un tiempo se reflotó el equipo de fútbol, y se montó un grupo de teatro, el "Cuadro Artístico de Rioseco".

Marcelino Martínez y "Pepín" Álvarez, el día de su reconocimiento como Hijo Predilecto. / LNE

En 1971 empezó a ejercer como bibliotecario. Gran lector, siempre que podía llevaba un libro en la mano, o lo comentaba con sus amigos y familiares. En los últimos años lo hacía en tablet, "puedo aumentar el tamaño de la letra", decía. “Fue un referente , con una juventud prolongada, para varias generaciones de coyanes", apunta el Alcalde.

"Se nos va una de las mejores personas que he conocido. Generación tras generación, animaba a los chavales a leer, y siempre estaba allí. Le vamos a echar mucho de menos. Toda ayuda que le pedías, lo hacía, no tengo ni palabras", recalca Marcelino Martínez. Con la llegada de la democracia, pasó a trabajar como Tesorero municipal. En la biblioteca "estuve hasta el año 2000". Su incansable labor cultural lo hizo "más que merecedor" del título de hijo predilecto.

Funeral

La capilla ardiente se encuentra en la sala número 1 del tanatorio de Laviana. El funeral tendrá lugar este sábado 18 de octubre, a las 16.00, en la iglesia parroquial de Santa María de Oviñana, en Rioseco, su pueblo.