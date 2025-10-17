De Marisa Valle Roso a los "Encuentros por la música", pasando por "Llangréu natural": El que no se divierte es porque no quiere, la oferta cultural y gastronómica del sábado en las Cuencas

«Llangréu natural», lo mejor del medio rural asturiano en Langreo

Langreo celebra este fin de semana su feria «Llangréu natural». Incluye concurso ganadero a nivel local, y además, muestra de razas autóctonas asturianas, mercado artesanal... El recinto, que abre a las 10.00, se encuentra ubicado en la estación de autobuses de La Felguera.

«Encuentros con la música» en el teatro de El Entrego

Este sábado se celebra la segunda sesión de los «Encuentros con la música» de San Martín del Rey Aurelio, desde las 19.30 en el teatro de El Entrego. Actúan, además del coro organizador, el «San Andrés», la Orquesta del Conservatorio Municipal de Lena; el Coro de Ribadedeva; el Conservatorio Profesional de Música de la Mancomunidad del Valle del Nalón y el Coro «Kataliturri Donemiliaga Eta Barrundiako Abesbatza», de Ozaeta (Vitoria).

Jornadas gastronómicas del pitu caleya y la trucha en Sobrescobio

El concejo de Sobrescobio celebra hasta el domingo 19 de octubre sus XXVIII Jornadas Gastronómicas delPitu Caleya y la Trucha. El menú, por 28 euros, incluye sopa de curruscos, truchas fritas, pitu de caleya, postre casero, bebida y café. Un total de ocho establecimientos ofrecen el menú.

Canción asturiana en Sama

El Cine Felgueroso de Sama acoge este sábado una nueva sesión del concurso de canción asturiana «Ciudá de Llangréu». Comienza alas 19.00.

Concierto de Marisa Valle Roso

La cantante Marisa Valle Roso presenta su nuevo trabajo discográfico. Lo hace por la tarde, desde las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. Las entadas están a la venta en la web de la artista.

Premios Pozu Fortuna en Mieres

El pozu Fortuna, en Turón (Mieres), acoge este sábado desde las 12.00 el acto anual de homenaje a los represaliados del franquismo, y al mismo tiempo, la entrega de los premios anuales que llevan su nombre, entregados a personas que defendieron y defienten la memoria histórica y la democracia. Hoy los premiados son Severino Arias y Mari Luz Fernández, Esther López y Manuel García «el Polesu».

Concierto de la «Sandman orchestra» de jazz en La Felguera

La «Sandman Orchestra» actúa por tarde en los locales de la Asociación La Salle, en La Felguera. Comienza las 20.00 horas, la entrada vale 10 euros. Es gratis para los socios.

«El misterio de Santa Cristina», presentación literaria en Mieres

La librería-café La Llocura de Mieres alberga este sábado la presentación de libro «El misterio de Santa Cristina. Historia y arqueología de un asentamiento prerrománico», de Iván Muñiz. El acto está organizado en colaboración co nAmigos de Mieres. Empieza a las 19.00, La Llocura está en la calle Aller, número 1 de Mieres.

«Framerate: Pulse of the Earth», en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.