Un nuevo premio nacional para el casín: la Quesería Redes gana el concurso "La Cuña de Oro by TGT"

El queso Casín D.O.P de la Quesería Redes en Caso, Asturias, una Denominación de Origen que representa "la esencia de la tradición quesera del Norte de España", ha sido reconocido con el premio "La Cuña de Oro by TGT", según informa la empresa distribuidora. La quesería ubicada en el parque natural de Redes se ha impuesto en el certamen, en el que tomaron parte una treintena de queserías artesanales de toda España.

El reconocimiento, organizado por el Grupo TGT, nace con el objetivo de "reconocer la excelencia, la creatividad y la identidad de las queserías artesanales españolas". Además, con este certamen, el grupo reafirma "su compromiso con la artesanía quesera nacional, impulsando la visibilidad y el futuro de las pequeñas queserías que elaboran productos con identidad propia".

En esta primera edición, participaron un total de 30 queserías artesanales procedentes de toda España. Tras la primera selección, 21 productores pasaron a la fase eliminatoria, donde un jurado valoró los quesos a ciegas, puntuando su sabor, textura, maduración, calidad de la materia prima, entre otros criterios.

Así, el jurado seleccionó a los ocho finalistas que compitieron en la gran final de "La Cuña de Oro by TGT", que se celebró el jueves, en The Kitchen Club Orense, en Madrid.

Finalistas

La final se desarrolló en tres fases consecutivas, diseñadas para poner a prueba la calidad, la versatilidad y la creatividad de cada queso finalista. Se midieron en esta final las queserías Formatgeria La Frasera (Vacarisses, Barcelona), Quesos El Roano (Purias, Murcia), Quesería Redes (Campo de Caso, Asturias), Granja Cantagrullas (Valladolid), Quesos Ruperto (El Mirador, San Javier, Murcia), Quesería La Oveja Que Bala (Carrión de los Condes, Palencia), Quesos Elvira García (El Barraco, Ávila) y Formatges Pallars (Talarn, Lleida).

Finalmente, fue el Queso Casín D.O.P. de Quesería Redes, de Natalia Lobeto, el que se hizo con el galardón, destacando por su "intensidad aromática, textura untuosa y carácter inconfundible, reflejo de una técnica artesanal única basada en el amasado manual".

Historia

"El Casín es un queso con historia, fuerza y emoción. Este reconocimiento es también un homenaje a quienes mantienen viva la cultura quesera desde el respeto por la tradición", señaló el Marketing Manager de Grupo TGT, Teodoro García.

El segundo puesto fue para Quesos El Roano (Murcia), una quesería reconocida por su trabajo con leche cruda de cabra y una maduración de entre nueve y diez meses. Su queso destacó por su textura firme, aromas evolucionados y un sabor largo y equilibrado.

Además del trofeo simbólico, Quesería Redes recibirá un acuerdo de distribución exclusiva con el Grupo TGT, lo que le permitirá llevar su queso "a nuevos mercados y consumidores de toda España".