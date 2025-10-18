La IA, a flor de piel: el área seanitaria del Caudal usa un sistema pionero en Dermatología que se extenderá al resto de Asturias
Los médicos de familia utilizarán un programa de Inteligencia Artificial que, solo con tres fotos de la lesión, ayudará a afinar el diagnóstico antes de derivar pacientes al hospital
La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Y más allá de crear vídeos, imágenes o carteles, se ha convertido en una herramienta muy útil en otros campos, como la medicina. Si hace unos meses, el área sanitaria del Caudal incorporaba esta ayuda en el área de Radiología, ahora se ha sumado también la Dermatología, que utiliza la IA para ayudar a los profesionales de Atención Primaria y reducir así las listas de espera y las consultas en el hospital si no son necesarias.
El proyecto se inició el pasado 25 de julio en Collanzo y se ha ido extendiendo de forma paulatina al resto de ambulatorios de la comarca. La intención, explican desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias, es que toda la red regional cuente con este programa para facilitar los diagnósticos. "La incorporación de la inteligencia artificial en las consultas de Dermatología de Atención Primaria constituye un nuevo avance con respecto a la teledermatología, que reducía los desplazamientos de los pacientes al hospital y agilizaba la atención", explican desde el Sespa. "Ahora, la IA permite a los profesionales de los centros de salud realizar una prueba de imagen y obtener, de forma inmediata, un informe con resultados analizados por la inteligencia artificial, lo que les sirve de orientación en el proceso asistencial de lesiones dermatológicas", agregan.
Funcionamiento
Jacobo López es médico de Atención Primaria en la unidad de Cabañaquinta, concretamente en el consultorio de Collanzo. El doctor explica cómo funciona la herramienta. "Cuando el paciente llega con a la consulta con una lesión dermatológica, le explicamos que hay una herramienta nueva que nos va a ayudar con el diagnóstico", apunta. En ese momento, el médico de Primaria realiza unas fotos a la lesión del paciente, que pasan directamente a la aplicación en el ordenador. Seleccionan tres de las fotos, y comienza el trabajo de la IA, que sugiere los tres diagnósticos más probables con sus porcentajes. "En función del tipo de lesión, nos puede pedir más datos para determinar la malignidad o gravedad", apunta López.
"La IA es una herramienta para el médico, para aumentar su capacidad diagnóstica, pero el doctor siempre va a tomar la decisión", señala. Además, apunta que para el paciente será mucho más efectivo: "Vamos a poder clasificar mejor las lesiones, y nos va a permitir definir el grado de malignidad, y priorizar así los casos potencialmente más graves, mientras que las lesiones más benignas seguirán su curso por otra vía". Además, también pueden realizar consultas al servicio de Dermatología del hospital de forma telemática antes de decidir o no una derivación. Unas consultas que se responden en menos de 72 horas.
Hospital
Para los facultativos del área de Dermatología del hospital Álvarez-Buylla, esta incorporación de la inteligencia artificial en Atención Primaria también es positiva. Pablo Coto es el jefe de servicio en el centro hospitalario mierense. "Nosotros detectábamos un problema de cantidad de las derivaciones, y por lo tanto, también de calidad en el servicio", comienza el doctor, para agregar que la nueva herramienta "nos permitirá tener más tiempo para pacientes con patologías más complicadas, mientras que otros más leves podrán seguir su circuito en atención primaria".
Atenciones
Hasta la fecha, en el hospital de Mieres se han atendido unos 100 pacientes. "Todo este sistema lo que nos permitirá es trabajar mejor, ya que podremos ver mucho más rápido a los pacientes con lesiones más graves", explica Coto. De hecho, ya se ha iniciado una estadística para registrar el tamaño de los tumores tratados antes y después de la llegada de la IA. "Creemos que esto nos va a permitir operar tumores más pequeños por haberlos detectado antes", apunta el profesional.
Por último, Yolanda López, subdirectora de Infraestructura y Servicios Técnicos del SESPA, explicó que la idea es ahora "extender el sistema a todas las áreas sanitarias y centros de salud del Sespa antes de fin de año". En el caso del área del Caudal, el desembarco se hizo comenzando por Cabañaquinta, y ampliando la aplicación de la herramienta a todo el área hace unos pocos días.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme