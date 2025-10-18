Langreo busca a su emprendedora del año: este es plazo para presentarse al concurso
El Ayuntamiento está abierto ya a la recepción de candidaturas
El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para el premio “Emprendedora de Langreo” 2025. Este galardón, que se convoca anualmente el Consistorio a través de la concejalía de Igualdad, tiene como objetivo "reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres empresarias y emprendedoras del concejo, impulsando su papel en el desarrollo económico y social de Langreo". El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto desde el 16 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre de 2025, ambos inclusive.
Dos categorías
El premio “Emprendedora de Langreo” establece dos categorías para destacar el talento y la trayectoria profesional de las mujeres del concejo. Así, el galardón a la "Mejor iniciativa Empresarial" estará dirigido a emprendedoras o empresarias cuyos proyectos estén ya implantados o en fase de implantación en el municipio. Esta categoría está dotada con un premio económico de 2.400 euros y un diploma acreditativo. Por otra parte, el galardón a la "Mejor trayectoria empresarial" reconoce el esfuerzo, la constancia y la consolidación de las empresas lideradas por mujeres. La ganadora recibirá una placa conmemorativa que podrá utilizar como elemento de promoción en su actividad.
El Premio “Emprendedora de Langreo” cuenta con una dilatada trayectoria y se ha consolidado como un referente en el reconocimiento del emprendimiento femenino en el concejo. Desde su puesta en marcha han sido galardonadas mujeres que representan a distintos sectores de la economía local, desde la hostelería hasta servicios educativos, de conciliación o comercio. En la pasada edición se reconoció a María América García Braga, del “Bar Casa Braga”, por su trayectoria empresarial mientras que el “Espacio A3”, que dirigen Belén González y Carmen Trigo, recibió el galardón a ‘Mejor Iniciativa Empresarial’.
