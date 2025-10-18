"La lucha es dura, pero hay que estar ahí": el Pozu Fortuna pelea por mantener viva la memoria histórica

Severino Arias, Mari Luz Fernández, Esther López y Manuel García "El Polesu" recibieron este sábado los galardones "Pozu Fortuna", un premio que destaca a personas que lucharon contra el franquismo y en la defensa de los derechos y las libertades. Un emocionante acto al que acudieron cientos de personas y que también sirvió para recordar a la recientemente fallecida Juanita Prieto, premiada el año pasado en ese mismo escenario.

Por la izquierda, Esther López, "El Polesu", Severino Arias, Mari Luz Fernández, Manuel Ángel Álvarez y Begoña Collado, escuhan a José Nieto, presidente del Foro Pozu Fortuna. / A. Velasco

Si una palabra sirve para definir lo vivido en el pozo turonés, donde descansan los restos de muchos represaliados por el franquismo, es emoción. Casi con lágrimas en los ojos agradecía Mari Luz Fernández el reconocimiento: "La lucha siempre es dura, pero tenemos que estar ahí y aguantarlo", decía está mujer, que estuvo secuestrada más de 160 días, torturada y retenida, siendo la última asturiana en sufrirlo. "Es un honor", señalaba Fernández, que fue profesora y también concejala en la primera legislatura de Aníbal Vázquez.

También fue galardonado Severino Arias, fundador del sindicato USO, y también represaliado por su lucha por los derechos. "Cuando me nominaron para el premio me sentí como cuando voy en coche y entro en una gasolinera para repostar, esto me da fuerza para seguir durante los metros de vida que me queden", indicaba. "Tenemos que seguir atentos y luchando por conseguir incorporar a la lucha democrática a los jóvenes", indicaba tras recibir la estatuilla y el diploma.

Eva y Miguel Rodríguez, durante su actuación. / A. Velasco

Justicia

Esther López Barceló fue la tercera en recibir el premio, en su caso en categoría Nacional. "En el país valenciano se acabó la memoria democrática con la llegada al Gobierno del PP y Vox", señaló, para criticar que "somos el país de la anomalía porque ningún torturador, violador ni asesino del franquismo van a ser juzgados". "Verdad, justicia y reparación", cerró la investigadora, arqueóloga y escritora valenciana.

Por último, recibió el galardón de honor Manuel García Fonseca, "El Polesu", que agradeció al foro Pozu Fortuna su elección para el premio "al ser una sorpresa". "Esto supone un estímulo para seguir luchando, ya que cuando la gente te valora por lo que has hecho, te invita a seguir actuando en esas creencias", "El auge de la ultraderecha es una cosa tremenda, espero que no cuaje del todo, es volver a retroceder más de medio siglo", indicó "el Polesu", que cerró "ser hoy de ultraderecha realmente supone o estar completamente en la inopia, o ser un sinvergüenza, y frente a eso hay que luchar".

Asistentes al acto del pozo Fortuna. / A. Velasco / LNE

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, también participó en el acto. Señaló que el Pozu Fortuna es "uno de esos actos que, anualmente, es lugar de encuentro y memoria y, desde luego, un lugar de reivindicación", y subrayó que el homenaje "nos hacen a todos seguir buscando esos mismos derechos, esas mismas libertades, esa misma justicia social que ellos han defendido durante tantos años".

Cultura

Al acto acudieron cientos de personas. Entre ellas, estuvo el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; la diputada de IU, Delia Campomanes; o el director general de Agenda 2030, Juan Ponte. También ediles de IU y del PSOE del Ayuntamiento de Mieres, o históricos sindicalistas como Antón Saavedra o José Páramo, "Pin Pegarates". Este último, que fue premiado el año pasado, se fundió en un emotivo abrazo con Severino Arias, en un gesto que unió a dos símbolos de la lucha obrera en las Cuencas y en Asturias.

El baile del grupo Etymos. / A. Velasco / LNE

La cultura también estuvo muy presente en el acto. El dúo "Vulgar Lengua", formado por Eva Rodríguez y Miguel Rodríguez pusieron música al evento, abriéndolo con una majestuosa versión de "Aida Lafuente". También las bailarinas de Etymos Danza, que actuaron interpretando una pieza de "Tiraña en la Memoria", y la canción "Gallo rojo, gallo negro". Y para cerrar, durante el tradicional homenaje floral, en el que los asistentes lanzaron claveles al pozo, sonó la música de la charanga "Ventolín", con piezas como "Bella Ciao".