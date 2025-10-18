Nueva etapa para una de las grandes citas ganaderas del Nalón: Llangréu Natural crecerá al trasladarse al año que viene a Talleres del Conde

El certamen de ganado “Llangréu natural”, que desde este año lleva el nombre “Memorial José Francisco Torre”, en homenaje al que fuera concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo fallecido hace un año, llena este fin de semana el aparcamiento de la estación de autobuses de La Felguera, y lo llena porque el consistorio tuvo que cerrar las inscripciones ante el gran número de solicitudes de ganaderías que querían participar. En total acudieron 250 animales, de los que 100 son vacas y el resto caballos, gochos asturceltas, oveyas xaldas y cabras bermeyas.

“El espacio se nos queda pequeño”, explicó el concejal de Medio Rural, Pablo Álvarez, que apuntó que el próximo año la cita se trasladará al recinto ferial de Talleres del Conde, con las obras a punto de concluir. “La idea es alargarlo en el tiempo, al menos dos días más y hacer una feria similar a Agropec”, añadió el edil.

Piedad Cuello, viuda de Torre, recibe la "Fesoria de oro" de manos de Pablo Álvarez / D. O.

Pablo Álvarez fue además el encargado de entregar la “Fesoria de oro”, el gran premio de esta cita y de la hortofrutícola celebrada hace unas semanas, a Piedad Cuello, viuda de Torre, que no pudo más que agradecer el reconocimiento. Ante los aplausos del público en el momento de la entrega del galardón, Cuello, emocionada, dijo: “Este aplauso es para Torre”. El concejal fallecido fue el gran impulsor de los dos certámenes del mundo rural en Langreo.

La sequía y los pocos pastos

En lo referente a la cita ganadera, los participantes destacaron el alto nivel de los animales presentados. Mientras su hijo Colás, de cinco años, daba de comer a los animales, Iván Rodríguez, ganadero de Sobrescobio, señalaba que en la cita langreana “cada vez hay mejor ganado, mejor preparado y de más calidad”. Rodríguez también apuntaba las dificultades a los que se enfrentan los ganaderos asturianos ya entrado el otoño y a las puertas del invierno. Los incendios afectaron a muchos pastos, “aunque en esta zona, en el Alto Nalón, no lo sufrimos tanto”, pero lo que más dificultades está causando es la sequía y las altas temperaturas del verano, “algo que estamos notando ahora porque tenemos poco pasto para los animales”.

Colás Rodríguez, de cinco años, dando de comer a sus animales / D. O.

Eladio Hortal lleva cuarenta años trabajando con el ganado y es uno de los veteranos del certamen ganadero de Langreo. Es de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, y su experiencia le lleva a asegurar que el ganado que acudió este año al encuentro “tiene mucho nivel”. En su opinión, “en asturiana de los valles y culonas hay menos animales pero tienen mucho nivel”. “Está mejorando mucho la calidad de las vacas”, aseguraba.

Hortal coincidía con Rodríguez en cuanto a los problemas con los pastos: “Estamos muy mal, la sequía fue muy grande y el invierno va a ser complicado”.

Animales en el certamen / D. O.

El certamen ganadero “Llangréu natural” quedó inaugurado oficialmente este sábado con la entrega del reconocimiento a Torre pero las actividades comenzaron a las 10.00 horas con la apertura del recinto y las clasificaciones de razas autóctonas. Tras el acto oficial hubo una demostración de maquinaria agrícola y a las 14.00 horas un asado popular de corderu xaldu.

Este domingo el recinto volverá a abrir sus puertas a las 10.00 horas y una hora después tendrá lugar el concurso de doma de gochu asturcelta. A las 12.00 horas habrá una exhibición del albergue de animales de Langreo, durante en que se podrán adoptar mascotas. A las 13.15 horas será la entrega de premios.

Durante todo el fin de semana hay también una muestra de artesanos y de elaboradores de productos asturianos y leoneses. Además, en el recinto hay puestos de comida y bar.

Críticas del PP por la PAC

El diputado y portavoz adjunto del Partido Popular de Asturias, Luis Venta Cueli, acudió al certamen para denunciar la "gestión fallida y caótica" del gobierno socialista de Adrián Barbón que, a su juicio, “está castigando a los ganaderos asturianos”. Y es que, tal como ha apuntado el parlamentario, “a 18 de octubre, ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido ni un solo euro como anticipo, una situación que contrasta drásticamente con otras comunidades autónomas”.