San Martín sube el telón del teatro para estudiantes
En octubre se representarán obras para todo el ciclo educativo, también en inglés
A.A.
La Concejalía de Cultura pondrá en marcha este mes la Campaña de Teatro Escolar para todo el ciclo educativo, desde infantil a bachiller, con seis funciones de la mano de reconocidas compañías que se subirán a las tablas del Teatro de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego.
Arrancará el jueves, 23 de octubre, con la adaptación del clásico "Alicia en el país de las maravillas", de Fantastique Company, para seguir el día 28 con la función infantil "Amanda y les castañes máxiques", de Ambigú Media Broadcast.
El ciclo continuará el 5 de noviembre con el duelo "¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes", presentada por Saltantes Teatro, al que sucederá el 13 de noviembre la divertida presentación de "Manolito se va al espacio", con Acar Teatro del Mundo.
En la jornada del 18 de noviembre le tocará el turno a Guayominí Producciones, que pondrá en escena la obra "Épica", una historia del reino infinito, pensada para primero y segundo de secundaria.
El cierre de la campaña tendrá lugar el 20 de noviembre, inspirada en Romeo y Julieta, con la representación de "Julieta en verano", de la compañía Proyecto Julieta.
De manera paralela se pondrá en marcha la Campaña de Teatro en Inglés, a cargo de la compañía "Moving on", con la función "Only Human", para educación secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra "Mr Chef" para educación primaria, el 29 y el 31 de octubre, en el Teatro.
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme