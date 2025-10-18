Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Teatro

San Martín sube el telón del teatro para estudiantes

En octubre se representarán obras para todo el ciclo educativo, también en inglés

La Concejalía de Cultura pondrá en marcha este mes la Campaña de Teatro Escolar para todo el ciclo educativo, desde infantil a bachiller, con seis funciones de la mano de reconocidas compañías que se subirán a las tablas del Teatro de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego.

Arrancará el jueves, 23 de octubre, con la adaptación del clásico "Alicia en el país de las maravillas", de Fantastique Company, para seguir el día 28 con la función infantil "Amanda y les castañes máxiques", de Ambigú Media Broadcast.

El ciclo continuará el 5 de noviembre con el duelo "¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes", presentada por Saltantes Teatro, al que sucederá el 13 de noviembre la divertida presentación de "Manolito se va al espacio", con Acar Teatro del Mundo.

En la jornada del 18 de noviembre le tocará el turno a Guayominí Producciones, que pondrá en escena la obra "Épica", una historia del reino infinito, pensada para primero y segundo de secundaria.

El cierre de la campaña tendrá lugar el 20 de noviembre, inspirada en Romeo y Julieta, con la representación de "Julieta en verano", de la compañía Proyecto Julieta.

De manera paralela se pondrá en marcha la Campaña de Teatro en Inglés, a cargo de la compañía "Moving on", con la función "Only Human", para educación secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra "Mr Chef" para educación primaria, el 29 y el 31 de octubre, en el Teatro.

