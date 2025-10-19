Un cerdo que es como un perrín: la asociación del gochu asturcelta busca nuevos criadores

Los criadores de gochu asturcelta buscan relevo. La asociación que preside el saregano Moisés Noval cuenta en la actualidad con un total de 46 miembros de los que la mitad comercializan el producto y el resto cría solo para autoconsumo. “Todos los años perdemos dos o tres criadores y ganamos más o menos los mismos pero nos cuenta mucho mantenernos”, explica Noval, que habla de “cierta desilusión” pero no solo en la cría de gochu asturcelta “sino en todo el sector primario, especialmente en la ganadería”.

Para dar a conocer la raza y despertar el interés por ella, la asociación de criadores de gochu asturcelta estuvo este fin de semana presente en la feria ganadera “Llangréu natural. Memorial José Francisco Torre”. Este domingo mostraron las cualidades de la raza, “animales nobles, dóciles y manejables pero también muy testarudos” con un concurso exhibición de manejo, una disciplina en la que queda patente la simbiosis entre animal y criador.

Circuito

La prueba consiste en una suerte de gymkana en la que los animales deben recorrer un circuito y realizar tres pruebas en el menor tiempo posible. La primera prueba es rodear dos triángulos formados por vallas. Después tienen que hacer un slalom y finalmente subirse al carro en el que habitualmente los transportan. Ninguno de los cuatro criadores participantes en el concurso lograron realizar con éxito las tres fases, lo que dejó claro la tozudez de los animales ya que fueron ellos los que “se negaron” a culminar la prueba.

Finalmente el primer premio fue para Borja García con la gocha Ivana, una hembra de dos años y alrededor de 150 kilos de peso que ya está acostumbrada a los concursos. Ivana, como explico Moisés Noval, que se encargó de ir explicando al público todo el proceso del concurso y de presentar a los participantes, participo en Galicia en un concurso que enfrentó a criadores de gochu asturcelta de Asturias con criadores de porco gallego.

La ganadora dejó claro que ella era la que mandaba. Lo hizo orinando en medio del circuito. “Son animales que marcan mucho el territorio y una forma de hacerlo es con la orina”, apuntó Noval, que explicó que ese gesto podría dificultar el paso del resto de animales competidores por esa zona del circuito.