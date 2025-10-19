El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI

El Ayuntamiento de Lena ingresa al año 600.000 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que le paga la concesionaria de la autopista del Huerna y está dispuesto a perderlos "en beneficio de todos los asturianos y también de los leoneses que viajan a Asturias", afirma la alcaldesa lenense, Gema Álvarez. Es más, el equipo de gobierno de Lena (IU) llevará la próxima semana al Pleno municipal una propuesta de la Alcaldía "para que todos los grupos políticos apoyen la supresión del peaje".

La alcaldesa afirma que desde el Ayuntamiento "anteponemos el interés de asturianos y leoneses" al del Consistorio. Asume que la pérdida de esos 600.000 euros anuales "son daños colaterales" de la batalla que libra Asturias por la eliminación del pago por el uso de la AP-66 y da por buena la pérdida de ingresos si se elimina el peaje.

Gema Álvarez añade además que Lena "solo cobra el IBI del Huerna desde hace dos años" con lo que "estuvimos 25 años sin esos ingresos así que podemos vivir sin ello". Por tanto, insiste la Alcaldesa sin ninguna duda, "nos sumamos a la reivindicación de la eliminación del peaje".

Lena es el único municipio asturiano por el que pasa la autopista del Huerna. El concejo, salida hacia la meseta, soporta el tránsito de vehículos y también durante años aguantó las obras de construcción de la variante ferroviaria de Pajares.

Batalla judicial

Lena mantuvo una larga batalla judicial, de muchos años, para que la concesionaria de la autopista pagase el IBI al Ayuntamiento. Lo consiguió y ahora el concejo está dispuesto a renunciar a cientos de miles de euros con tal de que el resto de conductores asturianos y leoneses no tengan que pagar por el uso de la vía.

El Ayuntamiento reclamó durante lustros el pago del IBI de la autopista del Huerna. En 2014 se intensificó tal demanda pero no fue hasta 2023 cuando al fin logró poder cobrar esas facturas. Los problemas se remontan al año 1985, cuando el Gobierno central decretó una bonificación del 95 por ciento en el IBI para las concesionarias de autopistas de peaje. Esta medida tenía como objetivo promover la construcción de carreteras. Con la renovación de la concesión, la que la Comisión Europea decretó que no se ajustaba a la legalidad, el Ayuntamiento entendió que esa bonificación del 95 por ciento del IBI ya no estaba vigente y reclamó el pago de la totalidad del impuesto.

En la primera década de este siglo una decena de municipios leoneses y el asturiano de Lena entablaron una batalla judicial para cobrar el cien por cien del IBI. Los tribunales les fueron dando la razón pero no fue hasta 2023, con la renovación de la concesión del peaje hasta 2050 ya vigente, cuando Lena y los concejos leoneses que atraviesa la autopista vieron como sus cuentas corrientes reflejaban el ingreso del IBI.

Ahora Lena está dispuesto a renunciar a cientos de miles de euros con tal de que nadie tenga ques pagar el peaje.