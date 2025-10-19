La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres

La minería asturiana está de luto. El sábado 18 de octubre fallecía en Oviedo, a los 88 años, Francisco Embil Martínez, ingeniero de Minas que fue durante años directivo de la empresa pública Hunosa, profesor en la Escuela de Minas de Mieres y sobre todo, "un apasionado de su trabajo y de su familia". Deja mujer, Angélica Fanjul, cinco hijos y once nietos "que lo querían con locura".

Embil nació en Oviedo "por circunstancias de la Guerra", pero su niñez y juventud la pasó en el poblado minero de Bustiello, en Mieres. Allí destacó como buen estudiante y excelente futbolista, jugaba en el equipo de La Salle. Hijo de Facultativo de Minas, hermano de Enrique Embil, mayor que él y también ingeniero –llegó a ser también jefe de la Brigada Minera–, enfocó su vida y sus estudios a la extracción de carbón. "La mina era algo que lo apasionaba", cuenta su familia. Estudió en la Academia Aller, algo que marcó su vida. Allí conoció a su esposa y ganó amigos para toda la vida, como Graciano García, que fue director de la Fundación Príncipe durante 29 años.

"Escribió el gran poeta portugués Fernando Pessoa que ‘merece la pena vivir solo por escuchar el canto del viento’. Yo creo que merece la pena vivir por muchas más cosas. Por ejemplo, por haber sido amigo entrañable de alguien como Paco Embil, compañero de estudios de la juventud y amigo entrañable desde aquellos tiempos", afirmaba García, "profundamente triste" por la pérdida.

Trayectoria

De la Academia Aller pasó cursar Ingeniería de Minas en Madrid. Tras terminar sus estudios, volvió a Asturias, en 1965, a las explotaciones de Fábrica de Mieres, que en poco tiempo se integraron en Hunosa. Relata su hijo José Manuel que era un "auténtico especialista en minería compleja". Trabajó en el pozo San Antonio de Moreda, considerado de cuarta categoría, una explotación "difícil. Era en lo que estaba especializado".

Persona "seria, trabajadora y humilde", Francisco Embil pasó de ejercer de ingeniero siempre a pie de pozo a tener responsabilidades en distintas directivas de Hunosa. "Fue jefe de Recursos Humanos", en los años ochenta, lo que venía a ser número dos de la empresa, en la que ejercía "como negociador" con los trabajadores, dado su profundo conocimiento de las condiciones laborales y de trabajo en los distintos pozos de la compañía. Con la llegada de los años noventa pasó a ser jefe de Planificación Industrial, puesto en el que "se jubiló".

"Le ofrecieron prejubilarse", subraya su familia, pero "no quiso. Amaba la minería, este tipo de trabajo era todo su mundo, desde joven, le gustaba estar en él".

Docencia

También ejerció "durante años" como profesor en Escuela de Minas de Mieres, la actual politécnica del Campus de Barredo. "Empezó haciendo sustituciones de su hermano", Enrique Embil, pero acabó "estando allí años, hasta 1985", cuando entró en vigor la entonces nueva Ley de Incompatibilidades. "Aquello lo disgustó, porque creía que uno de sus deberes era transmitir los conocimientos que tenía de minería a los nuevos estudiantes. Disfrutaba con ello", subraya la familia.

Tras la jubilación, Francisco Embil nunca olvidó su trabajo, pero se centró, sobre todo, en disfrutar de la familia. "Era una persona seria, trabajadora, también un gran amante de la vida, de lo que hacía, de su familia". Con sus nietos "disfrutaba, y mucho. Y ellos con él", relata, emocionado, su hijo José Manuel. "Era brillante, ejemplar, una muy buena persona", concluye Graciano García.

Este lunes día 20, a las 17.00 horas, se celebra el funeral en la iglesia de Los Santos Apóstoles de Oviedo. La capilla ardiente se encuentra en la sala número 12 del tanatorio de Los Arenales.