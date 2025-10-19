El nuevo Entrerríos podría estar en Langreo: el balonmano busca ganar aficionados entre los jóvenes del concejo
La Federación ofreció un entrenamiento a doscientos chavales del Eulalia Álvarez de La Felguera, localidad en la que se desarrolló el primer campeonato de este deporte en España
L. Díaz
Fomentar entre los chavales la práctica de un deporte del que, de Asturias, han salido auténticas leyendas internacionales, como los hermanos Alberto y Raúl Entrerríos. Una región que fue cuna del balonmano en España, empezando por Laviana, y siguiendo por todo el valle del Nalón.
La Federación de Balonmano del Principado sigue queriendo reforzar esta disciplina "en zonas emblemáticas de la región", como Langreo, "con una nueva jornada de captación", similar a la realizada hace unos días en Pola de Laviana. En esta ocasión se contó con los alumnos del colegio público Eulalia Álvarez de La Felguera, donde cerca de doscientos chavales jugaron y conocieron el balonmano bajo la atenta supervisión de varios entrenadores.
Curiosamente, apuntan desde la Federación, Langreo fue "uno de los puntos donde empezaron a desarrollarse los principios de este popular y conocido deporte, no solo en el Principado, sino a escala nacional". Fue en la temporada 1930-40 "sede de la primera competición oficial de balonmano, la más madrugadora en España". Se desarrolló "en una instalación de hierba natural, al no haber en aquellos momentos pistas". Participaron dos equipos de Pola de Laviana, uno de Pola de Siero, otro de El Entrego, Oviedo y Gijón, "con victoria de aquel mítico equipo lavianés de las pioneras" de este deporte en España.
José Manuel Llaneza
De Langreo, subrayó Juan Aribas, presidente de la Federación, "surgieron un importante número de jugadores entre los que destacó el internacional José Manuel Llaneza, que defendió los colores del Atlético de Madrid y del Grupo Covadonga en la máxima categoría", en la década de los setenta y principios de los ochenta.
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías buscan nuevos barrios que colonizar
- Borja y Daniela, la pareja que saca músculo al culturismo en Mieres: 'Es un camino de superación y autoconocimiento