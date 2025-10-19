Ramiro Fernández, profeta en su tierra: el psicoesteta allerano presenta su libro "Palabras con corazón" en Moreda

Ramiro Fernández Alonso, el psicoesteta más conocido de Asturias, presentará este martes 21 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Cine Carmen de Moreda su último libro, "Palabras con corazón". La entrada es libre hasta completar el aforo. Esta obra recopila los treinta pregones pronunciados por Ramiro Fernández, primer Hijo Predilecto de Aller, en diversas localidades españolas. La elección de Moreda como lugar para presentar el libro no es casual: fue allí donde, la víspera de la festividad de San Martín, el 10 de noviembre de 1987, leyó su primer pregón.

Con una tirada de 1.500 ejemplares, "Palabras con corazón" ha sido autofinanciado por el autor, con el apoyo especial de "Opticalia Quesada". Fiel a su compromiso solidario, Ramiro donará íntegramente los beneficios obtenidos por la venta del libro a la Cocina Económica de Oviedo.

En el acto de presentación de su libro, Ramiro Fernández estará acompañado por el decano de la Facultad de Medicina, José Antonio Vega, y por el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. Además, el cantante asturiano Vicente Díaz cerrará el evento con una actuación musical.