Ramiro Fernández, profeta en su tierra: el psicoesteta allerano presenta su libro "Palabras con corazón" en Moreda
La obra recopila la treintena de pregones que Fernández ha dado por diferentes localidades de todo el país
Ramiro Fernández Alonso, el psicoesteta más conocido de Asturias, presentará este martes 21 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Cine Carmen de Moreda su último libro, "Palabras con corazón". La entrada es libre hasta completar el aforo. Esta obra recopila los treinta pregones pronunciados por Ramiro Fernández, primer Hijo Predilecto de Aller, en diversas localidades españolas. La elección de Moreda como lugar para presentar el libro no es casual: fue allí donde, la víspera de la festividad de San Martín, el 10 de noviembre de 1987, leyó su primer pregón.
Con una tirada de 1.500 ejemplares, "Palabras con corazón" ha sido autofinanciado por el autor, con el apoyo especial de "Opticalia Quesada". Fiel a su compromiso solidario, Ramiro donará íntegramente los beneficios obtenidos por la venta del libro a la Cocina Económica de Oviedo.
En el acto de presentación de su libro, Ramiro Fernández estará acompañado por el decano de la Facultad de Medicina, José Antonio Vega, y por el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. Además, el cantante asturiano Vicente Díaz cerrará el evento con una actuación musical.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme