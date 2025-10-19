"Sold out" en La Felguera para ver a Marisa Valle Roso, que estrenó por todo lo alto su último disco

Fue una romería, una fiesta de prao, una manifestación, un concierto indie, un concurso de tonada o todo junto. Marisa Valle Roso jugaba en casa y eso no siempre es garantía de éxito, en ocasiones es más bien al contrario, pero en este caso el éxito fue arrollador. La cantante presentaba su último trabajo discográfico, "Cenicientes", el segundo en solitario y como compositora tras "Lo fugaz", y lo hizo con todas las entradas agotadas.

Valle Roso, en el concierto / Néstor Fernández

El teatro de La Felguera fue una enorme fiesta y una gran reivindicación. En "Cenicientes", Valle Roso rinde tributo a las mujeres que lucharon por la libertad y por los derechos de los que disfrutamos. En el concierto de la noche del sábado ese homenaje se hizo patente. Cuando la cantante enlazaba las últimas frases de "El tren de la libertad", una de las canciones del disco, subieron al escenario algunas de las mujeres que el 1 de febrero de 2014 lograron que se paralizase la reforma de la ley del aborto y provocaron la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El público del teatro se sumó al grito de "Nosotras parimos, nosotras decidimos".

El final del concierto en La Felguera. / Néstor Fernández

También hubo en el concierto tiempo para el baile o momentos de mayor introspección, como cuando Marisa Valle Roso cantó "Santa Bárbara bendita" o cuando, entre el público, entonó "La planta 14", dos himnos de la minería y la lucha obrera.