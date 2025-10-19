Zancadas solidarias contra el cáncer en Mieres: "Todos conocemos a alguien que esté luchando"

"Siempre hay que colaborar con estas causas, en todas las familias tenemos alguien que ha padecido cáncer o que está luchando contra él". Son palabras de Joso García, un vecino de Mieres que cada año acude a la carrera contra el cáncer del concejo. Este hombre fue uno del caso medio millar de personas que se dieron cita en la plaza consistorial para respaldar la lucha contra esta enfermedad.

No todos iban a correr o hacer la marcha solidaria, pero el objetivo común era colaborar. Con una camiseta, comprando lotería o merchandising de la Asociación Española Contra el Cáncer. Pero aportar pequeños granitos de arena para construir la montaña con la que hacer frente al cáncer.

Por la derecha, Miguel Pico, Lucas Corrales, Pelayo García y Cristina Velasco posan con los payasos de "Clowntigo". / A. Velasco

Mieres se llenó de camisetas de color verde "fosforito", el color elegido para esta edición. Las carreras comenzaron con los más pequeños, que compitieron por la calle Ramón y Cajal en diferentes distancias según la edad. Con la colaboración del Club Atletismo Mieres en la organización y los payasos de "Clowntigo" en la animación, los peques se tomaron la competición con ganas, levantando el aplauso de todos los presentes.

Manifiesto

Minutos después, al filo del mediodía, todo estaba listo para la carrera absoluta, que tuvo una amplia participación. Antes de la salida, la presidenta de la Junta Local de Mieres de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Loli Olavarrieta, se dirigió a los asistentes para agradecer la colaboración de todos y leer un manifiesto. "Hoy, en el día mundial del cáncer de mama acompañamos, como todos los días, a las mujeres y hombres que lo padecen y a sus familiares y nos tomamos a pecho que se mejoren los programas de cribado para mejorar la supervivencia", dijo Olavarrieta. De igual forma, reclamó "un sistema transparente de datos de los programas de cribados que garanticen la calidad y el alcance a toda la población" y "la evaluación de todos los programas de cribados por parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS que promueve la Asociación Española contra el Cáncer".

La salida de una de las pruebas infantiles. / A. Velasco

"Desde la Asociación Española contra el Cáncer solicitamos a los representantes públicos, a los responsables políticos y a la sociedad en su conjunto responsabilidad ante las personas con cáncer y sus familias y un verdadero compromiso y consenso en torno a la prevención del cáncer y la detección precoz", finalizó Olavarrieta.

También el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, tuvo palabras de agradecimiento y cariño. "Es una fecha marcada en el calendario, porque hay que agradecer la solidaridad de todas las personas que han venido a colaborar, que no solo son de Mieres, sino amigos de Lena o Aller", aseguró el regidor. "El que más o el que menos tenemos siempre a alguien cerca que padece la enfermedad, y hay que agradecer a la asociación el trabajo que hace, no solo hoy, sino todo el año ayudando a familiares y enfermos a llevar de la mejor manera posible el proceso", finalizó Álvarez.

Columna verde

Con la Policía Local a la cabeza, salían los participantes, que cubrieron dos vueltas al recorrido previsto. Algunos en mejor forma que otros, lo importante era el gesto de correr todos esos kilómetros por aquellos que no pueden. Antes de la prueba, el exjefe de la Policía Local, Rafael Carramal, recibía un pequeño obsequio por parte de la AECC por su colaboración durante los últimos años con el colectivo.

La entrega del detalle a Rafael Carramal. / A. Velasco

Para cerrar la jornada, la gran marcha verde. Se sumaron carritos de bebé, mascotas, familias... Todos para visibilizar la necesidad de combatir el Cáncer. También se sumó a este paseo la banda de la Asociación Mierense de Amigos de la Música (AMAM), que fue amenizando con varias piezas la caminata.

Y así, se llegaba al final de una jornada que volvió a mostrar, por enésima vez, la solidaridad del pueblo mierense ante cualquier causa justa.