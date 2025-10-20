“Argayu”, de Berta Piñán, elegido como mejor libro en asturiano del año
La tertulia Malory, de El Entrego, premia el poemario de la que fuera consejera de Cultura
La Tertulia Malory, de El Entrego, ha escogido como mejor libro en asturiano de todos cuantos se editaron en 2024 al poemario “Argayu”, de la escritora Berta Piñán.
En el fallo del jurado se subraya que el poemario “se eleva como metáfora del tiempo que erosiona los cuerpos y del derrumbe de un mundo rural en su difícil adaptación a la modernidad. Su voz poética, clara y brillante, recorre tiempos, espacios y generaciones, logrando un intenso y emocionante diálogo sobre la culpa y la redención". Asimismo, fallo destaca la alta calidad de la producción literaria en asturiano durante 2024, lo que llevó a que la decisión se adoptara por mayoría. El jurado estuvo formado por los escritores Xulio Arbesú, José Luis Rendueles, Solinca Turbón, Roberto Corte, Aique Fernandi, Beatriz Quintana Coro, David Fernán, Margarita Díaz, Rosana Ordiz García, Chechu García y Henrique G. Facuriella.
El galardón consiste en una ilustración de Alfonso Zapico y una medalla conmemorativa, que se entregarán en un acto público en L’Entregu en fechas próximas.
Esta es la decimocuarta ocasión en que el grupo concede este reconocimiento. El año pasado resultó ganador el ensayo “Nunca vencida, una historia de la idea d’Asturies”, de David Guardado.
Con este premio, sus fundadores pretenden prestigiar la creación literaria asturiana y dar difusión a las obras que, a juicio del jurado, se consideren los mejores libros escritos cada año en asturiano.
“Argayu / Derrumbe” es el sexto poemario de Berta Piñán, publicado en edición bilingüe castellano-asturiano. Se trata de un libro “emocionante y evocador”, en el que la autora recorre espacios y generaciones de un mundo rural que se desmorona tal y como lo conocimos.
Académica de la Llingua
Berta Piñán (Cañu, Cangues d’Onís, 1963) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y una de las voces más destacadas de la literatura asturiana. Poeta, ensayista y narradora, es miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana desde 2008.
Junto con Antón García y el recientemente fallecido Xuan Bello fundó la revista literaria “Adréi”, uno de los hitos de la llamada segunda generación del Surdimientu. Aunque su obra abarca desde el ensayo sociolingüístico hasta la literatura infantil y juvenil, Piñán se considera poeta ante todo. Ha publicado los poemarios “Al abellu les besties” (1985), “Vida privada” (1991), con el que obtuvo el Premio Teodoro Cuesta; “Temporada de pesca” (1998), “Un mes” (2003); “Noches de incendio (1985-2002)” (2005), una selección bilingüe de sus poemas, y “La mancadura / El daño” (2010).
En narrativa ha recibido el reconocimiento de público y crítica con obras como “La tierra entera” (Premio de Narraciones Trabe, 1996) o “La maleta al agua” (2005), sobre la emigración. En el ámbito infantil y juvenil obtuvo en dos ocasiones el Premio María Xosefa Canellada por “Agua, arroz y maíz” (2008) y “Vida nel campu” (2018), así como el Premio de la Crítica de Asturias en dos ediciones consecutivas con “Les coses que-y presten a Fran” (2008) y “L’estranxeru” (2009). Su primera novela es “Como la muda al sol d’una llagartesa” (2018). En ensayo publicó “Tres sieglos construyendo la igualdá. ¿Qué ye’l feminismu?” (2003). Entre 2019 y 2023 fue consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.
