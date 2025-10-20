El concurso de tonada de Langreo avanza con las clasificatorias

El X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina La Trechora", celebró la tarde del sábado su tercera jornada clasificatoria en el Cine Felgueroso de Sama. El cine Felgueroso acoge los sábados de octubre las rondas clasificatorias. En noviembre se celebrarán las semifinales, y diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas. El concurso es puntuable para el premio "Obdulia Álvarez, La Busdonga".