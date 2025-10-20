El coro de la asociación de pensionistas de Sotrondio triunfa en un encuentro coral celebrado en Portugal

El coro de la Asociación de Pensionistas de Sotrondio participó este domingo en el XII Encuentro Ibérico de Orfeones, celebrado en São Pedro da Cova, en el municipio de Gondomar, en el distrito de Oporto. La formación asturiana, en una aplaudida actuación, compartió cartel con el coro Pedraço de Nços, el grupo coral Abraveses y el orfeón de São Pedro da Cova.