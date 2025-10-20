Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coro de la asociación de pensionistas de Sotrondio triunfa en un encuentro coral celebrado en Portugal

El certamen tuvo lugar en São Pedro da Cova, en el distrito de Oporto

El coro de Sotrodio, en el encuentro.

El coro de Sotrodio, en el encuentro. / LNE

LNE

Langreo

El coro de la Asociación de Pensionistas de Sotrondio participó este domingo en el XII Encuentro Ibérico de Orfeones, celebrado en São Pedro da Cova, en el municipio de Gondomar, en el distrito de Oporto. La formación asturiana, en una aplaudida actuación, compartió cartel con el coro Pedraço de Nços, el grupo coral Abraveses y el orfeón de São Pedro da Cova.

