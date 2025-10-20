El Entrego, epicentro de los sonidos corales con los "Encuentros con la música"

El Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, centró este fin de semana la actividad coral en Asturias con la celebración de sus ya tradicionales "Encuentros con la música", una cita que ya tiene 27 años.

Además de los anfitriones, el teatro municipal de El Entrego acogió las actuaciones del Coro Joven de El León de Oro, la Coral Polifónica de Foz (Lugo), la Orquesta del Conservatorio Municipal de Lena, el Coro de Ribadedeva, el Conservatorio Profesional de Música "Mancomunidad Valle del Nalón" y el Coro Kataliturri Donemiliaga Eta Barrundiako Abesbatza, de Vitoria.