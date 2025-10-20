"Ética en la calle", un diálogo de Eduardo Infante con la vida cotidiana
El filósofo presentó su nuevo libro en Langreo
J. F. León
En una animada conversación que se prolongó casi tres horas, el filósofo y profesor Eduardo Infante presentó en Ciaño su libro "Ética en la calle", la continuación de su muy popular "Filosofía en la calle". En el texto, a través de ocho capítulos con títulos tan sugerentes como "¿Perdonarías a un asesino con Alzheimer?", "¿En qué categoría debe competir una mujer trans?" o "¿Por qué no ser un cabrón?", se examinan desde una mirada de diálogos cruzados y con multitud de sugerencias de lecturas y recomendaciones cinematográficas, algunas de las cuestiones de la vida cotidiana en torno a las que el autor propone ampliar la conversación pública.
Profesionales de la educación la salud y otras ciencias sociales participaron en la presentación, en un intercambio de opiniones que abordó muchos de los asuntos que se abordan en los retos filosóficos del libro, que recorren el pensamiento ético a través de sus visiones y controversias, desde sus fundadores griegos hasta las últimas pensadoras y pensadores contemporáneos. Autor y participantes mostraron su preocupación por el deterioro de los modelos educativos españoles, basados en demasía en principios de formación en habilidades pero que dejan de lado las capacidades necesarias para ejercer la ciudadanía abandonando la formación ética, central en la educación republicana.
