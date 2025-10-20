Langreo abrirá los colegios en el puente de noviembre
Las familias que quieran sumarse a la medida para favorecer la conciliación ya pueden presentar la solicitud
El Ayuntamiento de Langreo, a través de la concejalía de Igualdad, ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en el programa de conciliación de la vida laboral y familiar con motivo del puente no lectivo que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2025. Así, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 20 al 24 de octubre de 2025, ambos inclusive.
Este programa está dirigido preferentemente a familias empadronadas y residentes en Langreo que, por motivos laborales o de cuidados, presenten dificultades para la atención de menores escolarizados de entre 3 y 12 años. El servicio se desarrollará en colegios del municipio, seleccionados en función de la demanda de participación, y permanecerán abiertos en horario de 7.30 a 15.30 horas, ofreciendo un recurso de apoyo fundamental para la conciliación familiar y laboral durante el periodo no lectivo.
Servicio gratuito
La participación en el programa será gratuita. La actividad está subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.
Las personas interesadas podrán presentar su solicitud por las siguientes vías: Presencialmente, en el Registro del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en horario de 9.00 a 14.00 horas; de forma electrónica, mediante el registro electrónico disponible en la sede electrónica municipal: www.sede.langreo.as; por cualquier otra administración pública adherida al sistema de interconexión de registros, o por cualquiera de las vías previstas por la ley, incluido el correo postal
