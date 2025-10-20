Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo abrirá los colegios en el puente de noviembre

Las familias que quieran sumarse a la medida para favorecer la conciliación ya pueden presentar la solicitud

Alumnos del colegio Clara Campoamor, en Riaño, en una imagen de archivo

Alumnos del colegio Clara Campoamor, en Riaño, en una imagen de archivo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la concejalía de Igualdad, ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en el programa de conciliación de la vida laboral y familiar con motivo del puente no lectivo que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2025. Así, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 20 al 24 de octubre de 2025, ambos inclusive.

Este programa está dirigido preferentemente a familias empadronadas y residentes en Langreo que, por motivos laborales o de cuidados, presenten dificultades para la atención de menores escolarizados de entre 3 y 12 años. El servicio se desarrollará en colegios del municipio, seleccionados en función de la demanda de participación, y permanecerán abiertos en horario de 7.30 a 15.30 horas, ofreciendo un recurso de apoyo fundamental para la conciliación familiar y laboral durante el periodo no lectivo.

Servicio gratuito

La participación en el programa será gratuita. La actividad está subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud por las siguientes vías: Presencialmente, en el Registro del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en horario de 9.00 a 14.00 horas; de forma electrónica, mediante el registro electrónico disponible en la sede electrónica municipal: www.sede.langreo.as; por cualquier otra administración pública adherida al sistema de interconexión de registros, o por cualquiera de las vías previstas por la ley, incluido el correo postal

