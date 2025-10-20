Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego

Los trabajos tienen un coste de 148.320 euros y un plazo de ejecución es de dos meses

Calle Albéniz, en El Entrego.

Calle Albéniz, en El Entrego.

Miguel Á. Gutiérrez

El Entrego

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio iniciará este miércoles las obras de pavimentación de la avenida del Nalón y de las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego. La actuación se financiará con cargo a una partida económica de 148.320 euros del remanente de tesorería de 2024, acordado entre PSOE, IU y Arranca San Martín. El plazo de ejecución es de dos meses.

"Los trabajos tienen como finalidad reparar un pavimento deteriorado y con baches, que precisa de una intervención global para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en dos calles céntricas de la localidad con importante densidad de tráfico. Y en una tercera más apartada que da acceso al colegio Sagrada Familia", expuso el concejal de Urbanismo, Jairo García.

Las obras implicarán la supresión temporal de plazas de estacionamiento que serán compensadas con un aparcamiento provisional que se habilitará en el parque de la Laguna, "en el paseo por el lateral que discurre paralelo al río, que estará convenientemente señalizado", apuntó el gobierno local. De igual modo, el Ayuntamiento emplaza "a los conductores a utilizar el aparcamiento del polideportivo de El Entrego, próximo a los viales que se van a reformar".

La avenida del Nalón.

La avenida del Nalón. / LNE

"Instamos a los conductores a que hagan uso de estos aparcamientos, en tanto se llevan a cabo los trabajos. Y pedimos comprensión a la ciudadanía por unas molestias inevitables en una intervención necesaria e importante que va a entrañar una mejora sustancial de estos viales", aseguró el edil.

Extensión

En la avenida del Nalón la actuación se concentrará en el tramo comprendido entre las calles Albéniz y Alejandro Casona, en una extensión de 260 metros, mientras que en la calle de Albéniz la actuación se llevará a cabo en todo el tramo, cuya extensión es de 345 metros.

Las obras en la calle de los Ángeles "beneficiarán especialmente al profesorado, madres y padres de alumnos, en los accesos diarios al colegio Sagrada Familia", explicó el concejal. La actuación alcanza a una extensión total de 388 metros.

Noticias relacionadas y más

En el marco de este proyecto de pavimentación de viales, dentro del programa de inversiones pactado con el remanente de tesorería de 2024, figura también la reparación, ya acometida, de la carretera de Burganeo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  2. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  3. Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
  4. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  5. Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
  6. Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
  7. El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
  8. Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable

Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego

Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego

Retrasos y viajeros que "se quedan en tierra": los conductores de la línea de autobús urbano del Nalón piden más frecuencias ante la "masificación" del servicio

Retrasos y viajeros que "se quedan en tierra": los conductores de la línea de autobús urbano del Nalón piden más frecuencias ante la "masificación" del servicio

Despertar la curiosidad por la ciencia y la creatividad: el centro de innovación del pozo Carrio de Laviana se abre a los estudiantes

Despertar la curiosidad por la ciencia y la creatividad: el centro de innovación del pozo Carrio de Laviana se abre a los estudiantes

La realidad aumentada llega al Pozu Santa Bárbara, que amplía su oferta turística y cultural con este nuevo equipamiento

La realidad aumentada llega al Pozu Santa Bárbara, que amplía su oferta turística y cultural con este nuevo equipamiento

La presentación de "La raposa" abre la semana literaria de la Libería La Pilarica en Mieres

La presentación de "La raposa" abre la semana literaria de la Libería La Pilarica en Mieres

Langreo abrirá los colegios en el puente de noviembre

Langreo abrirá los colegios en el puente de noviembre

La canción asturiana se une contra la ELA: un festival benéfico se celebra el jueves 23 en Laviana

La canción asturiana se une contra la ELA: un festival benéfico se celebra el jueves 23 en Laviana

Rafael Carramal, exjefe de la Policía Local de Mieres recién jubilado: "Se ha perdido el respeto al uniforme, ante las gente aceptaba lo que les decías y ahora casi tienes que salir corriendo tú"

Rafael Carramal, exjefe de la Policía Local de Mieres recién jubilado: "Se ha perdido el respeto al uniforme, ante las gente aceptaba lo que les decías y ahora casi tienes que salir corriendo tú"
Tracking Pixel Contents