Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio iniciará este miércoles las obras de pavimentación de la avenida del Nalón y de las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego. La actuación se financiará con cargo a una partida económica de 148.320 euros del remanente de tesorería de 2024, acordado entre PSOE, IU y Arranca San Martín. El plazo de ejecución es de dos meses.

"Los trabajos tienen como finalidad reparar un pavimento deteriorado y con baches, que precisa de una intervención global para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en dos calles céntricas de la localidad con importante densidad de tráfico. Y en una tercera más apartada que da acceso al colegio Sagrada Familia", expuso el concejal de Urbanismo, Jairo García.

Las obras implicarán la supresión temporal de plazas de estacionamiento que serán compensadas con un aparcamiento provisional que se habilitará en el parque de la Laguna, "en el paseo por el lateral que discurre paralelo al río, que estará convenientemente señalizado", apuntó el gobierno local. De igual modo, el Ayuntamiento emplaza "a los conductores a utilizar el aparcamiento del polideportivo de El Entrego, próximo a los viales que se van a reformar".

La avenida del Nalón. / LNE

"Instamos a los conductores a que hagan uso de estos aparcamientos, en tanto se llevan a cabo los trabajos. Y pedimos comprensión a la ciudadanía por unas molestias inevitables en una intervención necesaria e importante que va a entrañar una mejora sustancial de estos viales", aseguró el edil.

Extensión

En la avenida del Nalón la actuación se concentrará en el tramo comprendido entre las calles Albéniz y Alejandro Casona, en una extensión de 260 metros, mientras que en la calle de Albéniz la actuación se llevará a cabo en todo el tramo, cuya extensión es de 345 metros.

Las obras en la calle de los Ángeles "beneficiarán especialmente al profesorado, madres y padres de alumnos, en los accesos diarios al colegio Sagrada Familia", explicó el concejal. La actuación alcanza a una extensión total de 388 metros.

En el marco de este proyecto de pavimentación de viales, dentro del programa de inversiones pactado con el remanente de tesorería de 2024, figura también la reparación, ya acometida, de la carretera de Burganeo.