La presentación de "La raposa" abre la semana literaria de la Libería La Pilarica en Mieres

La librería La Pilarica de Mieres es todo un referente cultural en la ciudad. Esta semana ha organizado cuatro actividades, sendas presentaciones literarias que comienzan este martes 21, a las 19.00, con la presencia del escritor Santos Morán, que hablará de su nueva novela, "La raposa". Será en el Espacio cultural 1910 de Mieres, que colabora con La Pilarica en esta actividad. En el acto también estarán Pilar Fidalgo y Braulio Antuña.

En "La raposa", publicada por la editorial Seleer, el lenense Santos Morán narra la historia de dos hermanos que se adentran en el bosque, siguiendo a "la raposa" del título, en tiempos de la posguerra española.

Para el miércoles 22, a las 19.00, ya en la librería, queda la presentación de "La rebelión de los títeres" (editorial Más Madera), de David Suarón. Junto al autor estará Fernando García Magdalena. Por su parte, Inma Muñoz presentará el jueves 23 "Yo no sé nada del amor" (Cuadranta Editorial). La magistrada Pilar Torres acompañará a la escritora a las 19.00 horas, también en la librería.

Finalmente, el viernes 24 será el turno del "Viernes de cuento", en el que en la librería se expondrán varias de las novedades en cuentos y publicaciones infantiles de las últimas semanas, un acto especialmente dedicado para familias y profesores. Empezará a las 18.30 horas.