Una protesta muy "tocha" contra los malos olores: Langreo tiene fecha para la concentración vecinal para denunciar el hedor en las calles de La Felguera

Langreo tiene un problema de narices y espera una manifestación muy "tocha". La concentración vecinal impulsada en La Felguera contra el mal olor existente en las calles ya tiene fecha. Será este jueves, 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el parque Dolores Fernández Duro, una de las zonas afectadas por el hedor. Las entidades vecinales convocantes esperan que haya una elevada respuesta ciudadana.

El Ayuntamiento de Langreo lleva unas semanas constatando un repunte de las quejas de los ciudadanos por mal olor. El Consistorio aún está pendiente de los resultados del informe de los técnicos de la empresa de olfateadores a la que el Ayuntamiento contrató para tratar de dar con el foco del mal olor.

El Consistorio sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía negó ser la responsable y, por tanto, renunció a aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.

Las primeras quejas vecinales por los olores se produjeron hace año y medio. En verano el problema pareció remitir, pero desde hace unas semanas ha vuelto a intensificarse. El gobierno local señaló el mes pasado que actualmente "hay bastantes denuncias y quejas de malos olores por parte de los vecinos. Hay un problema ahí y es algo indudable". También indicaron entonces los responsables municipales que el Ayuntamiento está pendiente del resultado del informe de la empresa de olfateadores. Las labores se iniciaron en enero y pueden prolongarse entre seis y doce meses.

Tareas

La primera tarea de los olfateadores fue revisar toda la documentación que había recabado el Ayuntamiento para, posteriormente, realizar las mediciones de campo. La adjudicataria de los trabajos fue la compañía Suez, una multinacional que, entre otros, oferta servicios vinculados con el medio ambiente y que cuenta con un departamento específico dedicado a la contaminación odorífera, la causada por olores desagradables. En España, este departamento de Suez tiene su sede central en Alicante, con siete profesionales y un laboratorio olfatométrico.

Además de tener una innata capacidad olfativa, pasan por un proceso de selección para "calibrar" su nariz y, antes de las pruebas, deben aislarse de estímulos olorosos externos como fumar o utilizar perfumes.

Sobre el terreno, trabajan en brigadas de varias personas para detectar el foco y la intensidad del olor, anotando los valores en cada punto analizado hasta realizar una evaluación completa, con diferentes condiciones meteorológicas. Es un proceso arduo. En el caso de Langreo puede durar entre seis meses y un año.