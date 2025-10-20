La realidad aumentada llega al Pozu Santa Bárbara, que amplía su oferta turística y cultural con este nuevo equipamiento

Mieres da un paso más en el posicionamiento del Pozu Santa Barbara como reclamo cultural y turístico. El primer pozo minero de España en ser declarado Bien de Interés Cultural y en cuya sala de compresores se presentan exposiciones e instalaciones de artistas internacionales, contará con una sala inmersiva de realidad aumentada de carácter permanente. Estará situada bajo el castillete del pozo.

Se trata, según se explica en la memoria del proyecto, “utilizar las nuevas tecnologías para impulsar el turismo y el conocimiento del patrimonio local, aportando modelos innovadores que faciliten cambiar la visión tradicional de los contenidos turísticos y que complementen los soportes tradicionales, dando paso al uso de las capacidades multimedia de los dispositivos móviles”. El coste será de 170.000 euros, más 29.400 de IVA, con cargo al Plan de Sostenibildad Turística de la Montaña Central. El Ayuntamiento de Mieres ya lo ha sacado a contratación y una vez licitado el plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses.

Además de la construcción del propio equipamiento, el contrato incluye “el diseño y producción de los contenidos audiovisuales y la instalación de los equipos técnicos necesarios para su óptimo funcionamiento”. Quien se haga cargo de la actuación deberá tener en cuenta que el espacio está declarado BIC.

Contenidos

Los contenidos consistirán en un vídeo de una duración mínima entre 7 y 8 minutos, que entre otras cosas, recrearán tanto la bajada a una mina de carbón como su interior y los diferentes trabajos (picar, barrenar, etc.). Asimismo, el guion y el relato prestará especial atención a la historia del Pozo Santa Bárbara y a su importancia patrimonial, presentando los contenidos de forma atractiva, lúdica y didáctica. La propuesta contemplará tanto imágenes reales e inéditas grabadas exprofeso para este contrato como recreaciones digitales y experiencias virtuales inmersivas.

El objetivo es “ofrecer una experiencia inmersiva adaptada a todo tipo de públicos, sin barreras arquitectónicas y que garantice la accesibilidad universal. Así, permitirá visitar el interior de una mina de carbón y ofrecerá un viaje al pasado de este elemento del patrimonio industrial”. El visitante podrá optar “por varios recorridos virtuales por el concejo”, como señaló el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que destacó que desde su puesta en funcionamiento como equipamiento cultural, hace cuatro años, ha recibido 25.000 visitantes, unas cifras que para Álvarez constatan que el Pozu “complementa perfectamente la oferta cultural de Asturias”.

En la sala de compresores se puede visitar hasta el próximo siete de enero la instalación “Pulse of the Earth” del colectivo británico “ScanLab Projects"