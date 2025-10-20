Recuperar la ruta medieval que unía todo el valle del Nalón: nace la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias

El Camino de las Asturias, la antigua ruta xacobea de los siglos IX al XI que entraba al Principado por el Puerto de Tarna para recorrer todo el valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de Compostela, ya tiene una Asociación de Amigos.

La Asociación de Amigos del Camino de las Asturias, creada a imagen y semejanza de las distintas asociaciones de amigos del Camino de Santiago, fue presentada este domingo en uno de sus puntos claves, el centro de interpretación del Parque Natural de Redes, en El Campo(Caso). Ahora, anunciaron, se pondrá a trabajar en la señalización de la ruta, para lo que contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Caso, como comprometió el alcalde, Miguel Fernández.

La asociación nace con el impulso de la sociedad cultura y recreativa La Pegarata, el grupo de investigación histórica Los bribones y los ayuntamientos del Nalón.

A la presentación acudieron cuarenta peregrinos llegados desde Álava que recorrieron tres etapas de la ruta desde La Maraña, en León, hasta El Campo. n