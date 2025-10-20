Teatro de primer nivel en Langreo
Clásicos, humor, estrenos y mucho más, en el José León Delestal hasta el 29 de noviembre
Este sábado se representará la obra "La Desconquista", por Ron Lalá
A.A.
Langreo vive una nueva edición de sus Jornadas de Teatro, que han logrado consolidar al concejo como referente cultural en Asturias. La programación reúne propuestas de compañías de primer nivel y combina clásicos de la literatura, humor, música en directo, teatro social y estrenos absolutos, lo que garantiza variedad y calidad para todos los públicos.
Tras 52 años de trayectoria, las Jornadas de Teatro en Langreo son un punto de encuentro que cada año atrae a centenares de espectadores de distintos puntos de la región, reafirmando su prestigio y su papel dinamizador de la cultura asturiana. Además, lo hace con un elemento diferenciador: entradas a precios muy asequibles, cuando muchas de estas obras se representan en otras comunidades con "tarifas francamente superiores".
Como viene siendo habitual, la cita tiene lugar en el Teatro José León Delestal, anteriormente denominado Nuevo Teatro de La Felguera. Las jornadas se extienden hasta el 29 de noviembre y las obras se representan a partir de las 20.15 horas.
Después de que el pasado 4 de octubre se representara "Los cuernos de Don Friolera", de Teatro Kumen, este sábado será el turno de Ron Lalá, compañía de prestigio internacional y Premio Max al Mejor Espectáculo Musical en 2017. La compañía presenta "La Desconquista", una comedia en verso con música en directo que traslada al público al siglo XVI de la mano de tres náufragos en busca de gloria, oro y fe. Con su inconfundible estilo, Ron Lalá mezcla humor vertiginoso, poesía escénica y ritmos trepidantes en una pieza que revisita las crónicas de Indias desde la sátira y el ingenio.
La risa y la música llegarán el 1 de noviembre con "Madness", de Primital Brothers e Yllana Producciones, una comedia musical a capela que retrata la locura cotidiana de la vida moderna. Sus voces prodigiosas, su humor surrealista y su puesta en escena llena de energía invitan al público a reflexionar, entre carcajadas, sobre la desigualdad social, la tecnología y los excesos de nuestro tiempo.
La programación continuará el 8 de noviembre con "El ventrílocuo", de Jaime Figueroa, un espectáculo innovador que actualiza la ventriloquía con humor contemporáneo, música en directo y personajes sorprendentes. Jaime recupera esta técnica ancestral y la convierte en una fiesta escénica para todos los sentidos, en la que un buitre cantor o un trozo de papel pueden cobrar vida.
Las familias tendrán su espacio el 14 de noviembre con "¡Soy salvaje!", de La Maquiné, compañía galardonada con múltiples premios nacionales e internacionales. La obra cuenta la emocionante historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila que debe enfrentarse al desarraigo y a la pérdida de su hogar natural. Una aventura cargada de valores que invita a reflexionar sobre la biodiversidad y la protección del planeta, con una puesta en escena visual y poética.
El 22 de noviembre subirá al escenario Zanguango Teatro con "El peor espectáculo del mundo", una pieza cómica y corrosiva que retrata con ironía a los perdedores cotidianos, esas personas que intentan "ser alguien" en un mundo hostil. Con un estilo directo, físico y lleno de ritmo, la compañía —galardonada con premios Max y en festivales de toda España— vuelve a demostrar su maestría en el humor crítico y absurdo.
Finalmente, el 29 de noviembre, el telón se cerrará con "Llévame a Benidorm", de Arteyo Producciones, una comedia conmovedora que aborda temas tan universales como la memoria, el amor y la amistad en la vejez. Con un tono ácido y emotivo, la obra narra el viaje de Mila, enferma de Alzheimer, que decide emprender su último trayecto hacia Benidorm acompañada de Luisa, su compañera de vida. Una reflexión sobre la tercera edad, la represión y la necesidad de compartir la memoria, presentada desde el humor y la ternura.
Con esta programación, Langreo ofrece un teatro de calidad y accesible, capaz de atraer a públicos diversos y de situar a la ciudad en el mapa cultural asturiano. Estrenos, clásicos, comedia, música y teatro social conviven en unas jornadas que, una vez más, harán del mes de octubre y noviembre un auténtico festival de artes escénicas en el corazón de las Cuencas.
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable
- De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme