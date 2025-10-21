Archivan el caso del anciano que mató a su compañero de habitación en el hospital de Langreo al fallecer el acusado

La Justicia ha archivado el caso del anciano langreano acusado de matar en septiembre 2022 a su compañero de habitación en el hospital Valle del Nalón, un nonagenario lavianés. C. S. M., que tenía 87 años cuando ocurrieron los hechos, pasó varios meses en prisión provisional hasta que su delicado estado de salud llevó a su excarcelación para ser derivado a un hospital y, posteriormente, a un centro geriátrico. El fallecimiento del acusado, a principios de 2024, llevó al sobreseimiento de la causa.

Así lo explicó a este diario José Javier Menéndez Rodríguez, el abogado que se ocupó de la defensa de C. S. M. "Ya estaba delicado de salud, con múltiples patologías, cuando ingresó en prisión y su estado fue empeorando. Estuvo unos seis meses en prisión provisional y después fue trasladado a un centro geriátrico por razones humanitarias. Falleció en enero de 2024 y poco tiempo después se archivó la causa", aseguró el letrado.

El juez sustituto a cargo de la guardia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo, dictó en septiembre, de acuerdo con el fiscal, una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el anciano detenido, que entonces tenía 87 años.

Vecino de Sama, mató presuntamente a su compañero de habitación del hospital –un lavianés de 92 años– tras golpearle con el triángulo acoplado a las camas que los pacientes suelen utilizar para incorporarse. También utilizó una almohada para asfixiarlo. El detonante, según las primeras hipótesis, fue que la víctima de la agresión, debido a su deterioro pulmonar, emitía mucho ruido y no le "dejaba dormir".

Atrincherado

Lo ocurrido dentro de la habitación se descubrió sobre las cinco de la madrugada. En ese momento, una enfermera de la planta acudió a controlar el estado de los pacientes. Sin embargo, no pudo entrar en la habitación ya que C. S. M. se había atrincherado en el interior, utilizando para ello uno de los muebles delante de la puerta. Las habitaciones de hospitalización del complejo sanitario de Riaño cuentan, junto a las camas de hospitalización, con pequeños armarios para que los pacientes dejen su ropa y pertenencias, mesas auxiliares en las que toman la comida y grandes butacones para descansar.

El nonagenario –por precaución, ante la posibilidad de que pudiera desorientarse por la noche– se encontraba inmovilizado con sujeciones en su cama, por lo que no pudo defenderse ni tratar de repeler el ataque.

El suceso causó una profunda conmoción tanto en el hospital comarcal como en todo el valle del Nalón. Ese estado de "shock" afectó especialmente a los trabajadores de la planta de hospitalización de medicina interna 3A, en la que están alojados pacientes con problemas de tipo respiratorio.