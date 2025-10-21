La asociación langreana "Por ti, por tod@s" entrega a investigadores de la Universidad de Oviedo 8.000 euros para la lucha contra el cáncer

La asociación “Por ti, por tod@s” entregará este viernes 24 de octubre 8.000 euros a los investigadores de la Fundación Universidad de Oviedo que trabajan en el proyecto glicobiología como nueva diana para el tratamiento del cáncer. Lo harán en una gala que celebrará la vida. Será en el teatro José León Delestal de La Felguera a partir de las 19.30 horas. Las entradas, apenas quedan una veintena, suponen un donativo de 5 euros y se ha establecido una fila cero para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. También habrá huchas y lotería de Navidad.

Desde su creación hace algo más de tres años, “Por ti, por tod@s” ha recaudado un total de 36.000 euros que han servido para colaborar en distintos proyectos de investigación científica.

Noelia Tasiano, paciente de cáncer de mama metastásico y presidenta de la asociación, insiste en que se trata de “una gala por la vida”. Su hermana Silvia, fundadora con ella de la organización y directora del colegio José Bernardo de Sama, era paciente de cáncer de mama y falleció el pasado mes de octubre, por eso, parte de la gala estará llena de guiños hacia ella. Además, Silvia Casiano recibirá el título de socia honorífica de “Por ti, por tod@s”.

Es la gala participarán amigos de la asociación como la academia de baile “Bailamos”, la escuela “Danza Asturias”, “A un solo ritmo” y “Mari Zumba”, de Riaño. Las canciones las podrán Cristian Rubio y Laura Alonso.

Al acto acudirán investigadores de la Universidad de Oviedo que explicarán el proyecto en el que trabajan.

El dinero donado corresponde a las distintas actividades que la asociación ha celebrado durante todo el año para colaborar en la lucha contra el cáncer.