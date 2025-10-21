La asociación langreana "Por ti, por tod@s" entrega a investigadores de la Universidad de Oviedo 8.000 euros para la lucha contra el cáncer
Este viernes 24 de octubre organiza una gala solidaria en el teatro de La Felguera
La asociación “Por ti, por tod@s” entregará este viernes 24 de octubre 8.000 euros a los investigadores de la Fundación Universidad de Oviedo que trabajan en el proyecto glicobiología como nueva diana para el tratamiento del cáncer. Lo harán en una gala que celebrará la vida. Será en el teatro José León Delestal de La Felguera a partir de las 19.30 horas. Las entradas, apenas quedan una veintena, suponen un donativo de 5 euros y se ha establecido una fila cero para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. También habrá huchas y lotería de Navidad.
Desde su creación hace algo más de tres años, “Por ti, por tod@s” ha recaudado un total de 36.000 euros que han servido para colaborar en distintos proyectos de investigación científica.
Noelia Tasiano, paciente de cáncer de mama metastásico y presidenta de la asociación, insiste en que se trata de “una gala por la vida”. Su hermana Silvia, fundadora con ella de la organización y directora del colegio José Bernardo de Sama, era paciente de cáncer de mama y falleció el pasado mes de octubre, por eso, parte de la gala estará llena de guiños hacia ella. Además, Silvia Casiano recibirá el título de socia honorífica de “Por ti, por tod@s”.
Es la gala participarán amigos de la asociación como la academia de baile “Bailamos”, la escuela “Danza Asturias”, “A un solo ritmo” y “Mari Zumba”, de Riaño. Las canciones las podrán Cristian Rubio y Laura Alonso.
Al acto acudirán investigadores de la Universidad de Oviedo que explicarán el proyecto en el que trabajan.
El dinero donado corresponde a las distintas actividades que la asociación ha celebrado durante todo el año para colaborar en la lucha contra el cáncer.
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable