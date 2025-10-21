La centenaria (y protegida) estación de Feve en La Felguera, víctima del vandalismo: "Lleva cuatro meses fuera de servicio y ya está destrozada"

Cascotes, cristales, papeles tirados por el suelo, puertas rotas y muebles destrozados. Apenas cuatro meses después de la entrada en servicio del tramo soterrado, la antigua estación de Feve en La Felguera (sin uso desde entonces) parece haber sufrido el paso de un tornado. El abandono del inmueble ha alimentado los actos vandálicos en el centenario edificio, ubicado en el barrio de Vega y que está protegido, ya que forma parte del catálogo urbanístico del Ayuntamiento de Langreo.

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo ha puesto el caso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Asturias. "Les hemos enviado fotos y vídeos con el alarmante deterioro de la instalación. No han pasado ni cuatro meses y ya está destrozada, parece que está para tirar", señaló David García, portavoz del colectivo.

El representante de la entidad vecinal argumentó que "todo esto se debe a la dejadez del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) como dueño de la instalación pero también son responsables la Delegación del Gobierno, como garante de la protección de los bienes estatales en Asturias; la Consejería de Movilidad del Principado, que gestiona el Plan de Cercanías; y el Ayuntamiento de Langreo, que tiene este edificio en su territorio".

La asociación Hispania Nostra, que vela por la conservación del patrimonio, tiene dentro de su "lista roja" (que recoge aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores) la estación de tren de ancho métrico de La Felguera, un destacado conjunto ferroviario cuyo "edificio principal es el edificio de viajeros, que también era vivienda del jefe de estación. Data de 1910 y sustituyó al anterior edificio de 1854".

La asociación Musi-Pedro Duro había planteado por medio de su portavoz, el ya fallecido Jerónimo Blanco, dar un aprovechamiento museístico a la emblemática estación. A esa petición se sumó posteriormente la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan).

Nuevos usos

El Adif ha puesto a disposición de instituciones y empresas privadas las antiguas estaciones de Sama y La Felguera que se han quedado sin servicio tras la entrada en funcionamiento del tramo soterrado de la línea Gijón-Laviana de la antigua Feve. En ambos casos, el organismo ferroviario ya oferta en su página web el alquiler de los inmuebles "en condiciones de arrendamiento especiales" para poner en marcha nuevos usos.

En esa web, el Adif expone que la antigua estación de ferrocarril de La Felguera consta de parcela con una superficie de 2.400 metros cuadrados y un edificio de 396 metros. La de Sama tiene una parcela con una superficie de 1.545 metros y un edificio de 156 metros cuadrados. En ambos casos, se ofertan en régimen de alquiler y se destaca que tienen un aprovechamiento "ideal para hostelería-turismo rural".