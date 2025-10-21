El ciclo sobre "Cine y Bioética" debate este miércoles sobre "La Verdad en peligro de extinción", en Langreo
El pediatra Marcelino García Noriega moderará una mesa redonda que contará, entre otros, con Pablo Álvarez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA
El Comité de Ética en la atención sanitaria del área VIII, la correspondiente al valle del Nalón, celebra este miércoles, 22 de octubre, la segunda cita de sus jornadas de Cine y Bioética. Que cumplen su decimocuarta edición. Será en el Cine Felgueroso de Sama a partir de las 18.30 horas y la mesa será sobre “La Verdad en peligro de extinción”, en la que participará el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Álvarez, especializado en información sanitaria. Además, se proyectará el cortometraje “No mires arriba”, de Adam McKay. La entrada es libre.
La mesa estará moderada por el pediatra Marcelino García Noriega y contará, además de Álvarez, con la presencia de los periodistas Bárbara Alonso, Aitana Castaño y Roberto Pato.
La cita es continuación de la jornada que se celebró el pasado miércoles 15 de octubre con la mesa redonda “Golpes que se ven, heridas que no”, en la que participaron Sonia de la Paz, abogada; Marina González, presidenta de la Asociación Maeve, y María Martín, presidenta de Abogadas por la Igualdad. Antes de la mesa, moderada por la enfermera Margarita Vázquez, se proyectaron los cortometrajes “Lucía (No es No)” y “Mamá”, de Marino Franco.
Suscríbete para seguir leyendo
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
- Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
- La familia minera llora al ingeniero Francisco Embil, directivo en Hunosa y profesor en la Escuela de Mieres
- El calor de la geotermia sofoca a las ratas en Mieres: los roedores abandonan sus tuberías y buscan nuevos barrios que colonizar
- Habla la cuidadora afectada por los botellones en zonas de juegos infantiles de Mieres: 'No hay que buscar culpables, sino soluciones. Ser discapacitada no me hace menos responsable