El ciclo sobre "Cine y Bioética" debate este miércoles sobre "La Verdad en peligro de extinción", en Langreo

El pediatra Marcelino García Noriega moderará una mesa redonda que contará, entre otros, con Pablo Álvarez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA

Cine Felgueroso de Sama, que acoge las jornadas de bioética

Cine Felgueroso de Sama, que acoge las jornadas de bioética / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El Comité de Ética en la atención sanitaria del área VIII, la correspondiente al valle del Nalón, celebra este miércoles, 22 de octubre, la segunda cita de sus jornadas de Cine y Bioética. Que cumplen su decimocuarta edición. Será en el Cine Felgueroso de Sama a partir de las 18.30 horas y la mesa será sobre “La Verdad en peligro de extinción”, en la que participará el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Álvarez, especializado en información sanitaria. Además, se proyectará el cortometraje “No mires arriba”, de Adam McKay. La entrada es libre.

La mesa estará moderada por el pediatra Marcelino García Noriega y contará, además de Álvarez, con la presencia de los periodistas Bárbara Alonso, Aitana Castaño y Roberto Pato.

La cita es continuación de la jornada que se celebró el pasado miércoles 15 de octubre con la mesa redonda “Golpes que se ven, heridas que no”, en la que participaron Sonia de la Paz, abogada; Marina González, presidenta de la Asociación Maeve, y María Martín, presidenta de Abogadas por la Igualdad. Antes de la mesa, moderada por la enfermera Margarita Vázquez, se proyectaron los cortometrajes “Lucía (No es No)” y “Mamá”, de Marino Franco.

